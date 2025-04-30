Галерея Из-за учений в Нарве временно закрыт пограничный пункт

До пятницы государственные ведомства Ида- и Ляэне-Вирумаа проводят учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. В ходе учений закрыты Нарвский пограничный пункт, а также бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Раквере, Йыхви и Нарве.