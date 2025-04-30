Штраф до 2400 евро или арест: полиция вводит запрет на публичные собрания в поддержку агрессии

Префект Пыхьяской префектуры Атс Кюбсарепп напоминает, что запрещены любые собрания, на которых используется запрещенная символика агрессора, разжигается ненависть или иным способом поддерживается агрессия. «Это означает, что в эти дни нельзя проводить шествия, митинги или выступления. Пропаганда и поддержка войны, действий путинского режима, и его военных преступлений в Украине символами, словами или поступками запрещены», - сказал префект. Он объяснил, что в зоне ответственности Пыхъяской и Идаской префектур такие собрания проводились в прошлые годы, поэтому с 8 по 10 мая дополнительно введён запрет на публичные собрания по распоряжению префекта.

Как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет работать в Таллинне, а также в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа усиленными силами, чтобы обеспечить общественный порядок и при необходимости быстро вмешаться в случае правонарушений. «Полиция не запрещает чтить память погибших, но это должно быть сделано достойно. Люди могут посетить кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших. Однако это должно происходить без флагов и лент, то есть без символов, поддерживающих агрессию и запрещённых законом», - сказал префект.

Полиция будет реагировать на нарушения как в городах, так и в Интернете. За организацию запрещённых публичных собраний предусмотрены штрафы или тюремное заключение сроком до одного года. Полиция будет задерживать людей, агитирующих за участие в запрещённых собраниях или помогающих организовывать такие собрания иным способом.