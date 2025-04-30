Каллас призвала к лидерству Германии в создании сильной Европы

Глава европейской дипломатии встретилась с будущим министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и похвалила его «отчетливую позицию» в вопросах европейской безопасности, пишет Deutsche Well.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о позитивном настрое на сотрудничество с новым правительством Германии, которое должно приступить к своим обязанностям в начале мая. "Я высоко ценю вашу отчетливую позицию в вопросах европейской безопасности", - заявила Каллас в среду, 30 апреля, по окончании встречи с будущим министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.
По ее словам, лидерство Германии имеет решающее значение для формирования сильной, единой Европы. Вадефуль ранее заявил, что европейская политика будет в центре его внимания в должности главы МИД ФРГ.
62-летний Йоханн Вадефуль посетил Брюссель спустя два дня после выдвижения на пост министра иностранных дел в будущем коалиционном правительстве Германии. После встречи с главой дипломатического ведомства ЕС в плане его визита значится встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Через шесть недель после досрочных выборов в бундестаг консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ объявили 9 апреля о согласовании более чем 140-страничного текста коалиционного соглашения. 28 апреля вероятный будущий канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц представил состав своего будущего кабинета. Ожидается, что официальное избрание нового главы правительства бундестагом состоится 6 мая.