Каллас призвала к лидерству Германии в создании сильной Европы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о позитивном настрое на сотрудничество с новым правительством Германии, которое должно приступить к своим обязанностям в начале мая. "Я высоко ценю вашу отчетливую позицию в вопросах европейской безопасности", - заявила Каллас в среду, 30 апреля, по окончании встречи с будущим министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.

По ее словам, лидерство Германии имеет решающее значение для формирования сильной, единой Европы. Вадефуль ранее заявил, что европейская политика будет в центре его внимания в должности главы МИД ФРГ.

62-летний Йоханн Вадефуль посетил Брюссель спустя два дня после выдвижения на пост министра иностранных дел в будущем коалиционном правительстве Германии. После встречи с главой дипломатического ведомства ЕС в плане его визита значится встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.