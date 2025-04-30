Галерея Сирье Карис и Елена Зеленская открыли в Житомире новый дом семейного типа

В новом доме семейного типа теперь живет семья с девятью детьми, которая была вынуждена покинуть свой дом в Сумской области после начала войны. Семья провела три месяца в Кохтла-Ярве в Эстонии, после чего вернулась в Украину, но из-за постоянных обстрелов им вновь пришлось искать новое жилье.

«К сожалению, слишком много украинских детей лишились из-за войны домашнего уюта, безопасной семьи и беззаботного детства. Именно поэтому я от всего сердца благодарна за все, что делается для помощи семьям, - отметила Карис, поблагодарив Фонд Зеленской и Эстонский центр международного сотрудничества за вклад в открытие нового дома семейного типа. - К Рождеству будет готов еще один дом, и новая приемная семья сможет переехать в собственное жилье».

По словам Карис, это не просто дома. «Это места, где начинаются новые истории, рождается надежда и формируется более сильное, радостное и светлое будущее для Украины. Каждый новый дом - как луч света во мраке войны», - подчеркнула она.

«Я искренне надеюсь, что новый дом станет для его обитателей местом счастья, где они смогут учиться, играть, поддерживать друг друга и стать настоящей любящей семьей, - добавила Карис. - И, возможно, они будут помнить о маленькой стране, расположенной за тысячу шестьсот километров, где люди думают о них и желают им только лучшего. От всей души благодарю всех, кто помог создать этот дом».