Умерла балерина и хореограф Татьяна Ярви

В 1978 году Татьяна окончила Таллиннское хореографическое училище, а в 2005 году получила степень бакалавра хореографии в Таллиннском университете. С того времени она работала солисткой балета в Театре «Эстония», а в период с 1991 по 1993 год также была солисткой современного балета Nordstar. Татьяна занималась постановкой танцевальных номеров, выступала в варьете, а также снималась в телеспектаклях и фильмах. В 2000-х годах она стала тренером по сценическому движению в Театре «Эстония».

Детство Эллен прошло во многом в театре «Эстония» вместе с матерью Татьяной. «Мама давала мне определенную свободу - я могла бегать где угодно, взбираться по лестницам с детьми актеров, заходить в костюмерные и к портным. Это был мой дом, где я знала каждую дверь, каждое окно и все укромные уголки», - вспоминала Эллен в прошлом году в эфире передачи Vikerraadio «Käbi ei kuku…».

До 1987 года Татьяна носила фамилию Басcова, в 1987–1997 годах - Килгаc, а с 1997 года - Ярви. Она была замужем как за Тыну Килгаcом, так и за Райво Ярви.