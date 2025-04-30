Умерла балерина и хореограф Татьяна Ярви

Певица и актриса Эллен Килгаc сообщила в социальных сетях о смерти своей матери, балерины и хореографа Татьяны Ярви. В июне Татьяна отметила бы свое 65-летие.
В 1978 году Татьяна окончила Таллиннское хореографическое училище, а в 2005 году получила степень бакалавра хореографии в Таллиннском университете. С того времени она работала солисткой балета в Театре «Эстония», а в период с 1991 по 1993 год также была солисткой современного балета Nordstar. Татьяна занималась постановкой танцевальных номеров, выступала в варьете, а также снималась в телеспектаклях и фильмах. В 2000-х годах она стала тренером по сценическому движению в Театре «Эстония».
Детство Эллен прошло во многом в театре «Эстония» вместе с матерью Татьяной. «Мама давала мне определенную свободу - я могла бегать где угодно, взбираться по лестницам с детьми актеров, заходить в костюмерные и к портным. Это был мой дом, где я знала каждую дверь, каждое окно и все укромные уголки», - вспоминала Эллен в прошлом году в эфире передачи Vikerraadio «Käbi ei kuku…».
До 1987 года Татьяна носила фамилию Басcова, в 1987–1997 годах - Килгаc, а с 1997 года - Ярви. Она была замужем как за Тыну Килгаcом, так и за Райво Ярви.
По словам дочери, Татьяна долгое время страдала от проблем со здоровьем, которые со временем только ухудшались, сообщает Õhtuleht. Эллен Килгас рассказала, что все началось с износа коленных суставов. «Это была хроническая болезнь. После операции на колене в ноябре ситуация только ухудшилась. Организм не принял имплант, и здоровье мамы стало сильно ослаблено. Врачи сделали все, что могли, и поддерживали ее до самого конца», - отметила Эллен.