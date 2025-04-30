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В Кохтла-Ярве в пожаре погиб мужчина

Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

​Сегодня в 18:42 Центр тревоги получил сообщение о задымлении в жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве.

По прибытии на место спасатели обнаружили, что дым исходит из квартиры на шестом этаже, однако дверь оставалась запертой. Пробравшись внутрь, пожарные обнаружили горящий диван в жилой комнате и эвакуировали из квартиры двух пострадавших. К сожалению, одного из них спасти не удалось. На кухне также нашли погибшего кота.

При осмотре подъезда спасатели обнаружили в другой задымленной квартире женщину, которая испытывала трудности с дыханием. Ее оперативно передали медикам. В тушении пожара участвовали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Огонь удалось полностью ликвидировать к 20:28.

В Спасательном департаменте сообщили, что причины возгорания будут установлены в ходе расследования. Спасатели вновь напоминают, что исправный дымовой датчик помогает своевременно выявить пожар и безопасно эвакуироваться из здания.

В этом году в Эстонии в пожарах погибло десять человек.

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