В Кохтла-Ярве в пожаре погиб мужчина

По прибытии на место спасатели обнаружили, что дым исходит из квартиры на шестом этаже, однако дверь оставалась запертой. Пробравшись внутрь, пожарные обнаружили горящий диван в жилой комнате и эвакуировали из квартиры двух пострадавших. К сожалению, одного из них спасти не удалось. На кухне также нашли погибшего кота.

При осмотре подъезда спасатели обнаружили в другой задымленной квартире женщину, которая испытывала трудности с дыханием. Ее оперативно передали медикам. В тушении пожара участвовали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Огонь удалось полностью ликвидировать к 20:28.

В Спасательном департаменте сообщили, что причины возгорания будут установлены в ходе расследования. Спасатели вновь напоминают, что исправный дымовой датчик помогает своевременно выявить пожар и безопасно эвакуироваться из здания.