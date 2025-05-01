Оккупационный глава Новой Каховки, выругавшийся матом возле памятника, угодил за решетку

Оккупационного главу Новой Каховки отправили в СИЗО после того, как он на камеру многократно выругался матом возле памятника героям Великой отечественной войны, пишут «Важные истории».
Силовики задержали оккупационного главу городского округа Новая Каховка Херсонской области Виталия Гуру по делу о реабилитации нацизма и оскорблению символов воинской славы, сообщают прокремлевское издание Mash и Z-блогеры.
27 апреля в сети появилось видео, на котором Гура готовится записать поздравление жителей Новой Каховки с Днем Победы над нацистской Германией.
«Это п****ц, б*я, это п****ц. Здарова, б*я! Где бабло н***й, вы че, где вы, с**а, е***ый рот, б*я?» — спрашивает новокаховчан назначенный оккупационными властями России мэр, стоя в пиджаке с гвардейской лентой на фоне монумента Великой отечественной.
По данным Z-блогера Марии Коледы, задержание связано именно с этим роликом, а дело находится на особом контроле местного оккупационного МВД.
Телеграм-канал Mash пишет, что при задержании Гура оказал сопротивление. Z-блогер Владимир Романов добавляет, что Гура уже находится в СИЗО-1 Херсонской области.
Гура - украинский коллаборант. До полномасштабной войны он был рабочим городского водоканала Новой Каховки, возглавлял местное политическое объединение «Социалисты» и к моменту вторжения войск России в Херсонскую область был старостой Днепрянского района.