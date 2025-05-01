Оккупационный глава Новой Каховки, выругавшийся матом возле памятника, угодил за решетку

Силовики задержали оккупационного главу городского округа Новая Каховка Херсонской области Виталия Гуру по делу о реабилитации нацизма и оскорблению символов воинской славы, сообщают прокремлевское издание Mash и Z-блогеры.

27 апреля в сети появилось видео, на котором Гура готовится записать поздравление жителей Новой Каховки с Днем Победы над нацистской Германией.

«Это п****ц, б*я, это п****ц. Здарова, б*я! Где бабло н***й, вы че, где вы, с**а, е***ый рот, б*я?» — спрашивает новокаховчан назначенный оккупационными властями России мэр, стоя в пиджаке с гвардейской лентой на фоне монумента Великой отечественной.

По данным Z-блогера Марии Коледы, задержание связано именно с этим роликом, а дело находится на особом контроле местного оккупационного МВД.

Телеграм-канал Mash пишет, что при задержании Гура оказал сопротивление. Z-блогер Владимир Романов добавляет, что Гура уже находится в СИЗО-1 Херсонской области.