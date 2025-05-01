Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка

Основатель и председатель совета Kaamos Group Кайдо Йыэлехт признался, что не стремился стать крупным предпринимателем.

«Я не хочу говорить, что бизнес появился без усилий, но у меня никогда не было цели или желания стать крупным бизнесменом, скорее дети важнее», – пояснил он.

Для получения пособия сотрудник должен проработать в компании два года. По словам Йыэлехта, поддержка выплачивается из-за его беспокойства о том, что молодежь в настоящее время не хочет иметь детей.