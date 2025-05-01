Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка

Компания Kaamos Group, которая занимается недвижимостью, строительством и энергетикой, выплачивает сотрудникам поддержку в размере 10 000 евро за рождение первого и второго ребенка, 20 000 евро за третьего и 30 000 евро за четвертого, пишут «Деловые ведомости».
Основатель и председатель совета Kaamos Group Кайдо Йыэлехт признался, что не стремился стать крупным предпринимателем.
«Я не хочу говорить, что бизнес появился без усилий, но у меня никогда не было цели или желания стать крупным бизнесменом, скорее дети важнее», – пояснил он.
Для получения пособия сотрудник должен проработать в компании два года. По словам Йыэлехта, поддержка выплачивается из-за его беспокойства о том, что молодежь в настоящее время не хочет иметь детей.
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