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Шойгу назвал западных военных в Украине законной целью для армии

Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу. Фото: YASUYOSHI CHIBA

Размещение западных военных на территории Украины для России неприемлемо – они станут законными целями, предупредил в среду секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Шойгу в видеовыступлении, которое было представлено в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности в столице Бразилии.

По его мнению, речь идет о «псевдомиротворцах».

«Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать», - заявил Шойгу.

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