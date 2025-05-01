США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

«Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов — именно с такой целью команды работают над документом», — сказала Свириденко, добавив, что впереди — финализация текста соглашения, его подписание и ратификация парламентами Украины и США.

В тот же день президент США заявил, что ожидает, что соглашение о недрах с Украиной может быть подписано уже 24 апреля. «Сделка есть», — объявил Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

Однако Киев не торопился подписывать соглашение, ссылаясь на то, что работа над ним еще ведется, чем продолжал вызывать раздражение Трампа.

«Украина под руководством Владимира Зеленского не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких землях. Задержка составляет не менее трех недель», — писал Трамп в соцсети Truth Social 25 апреля.

26 апреля у Трампа и Зеленского состоялась личная встреча: лидеры столкнулись друг с другом по прибытии в Ватикан на похороны папы Франциска и уединились для разговора в соборе Святого Петра.

По данным издания Axios, Зеленский во время 15-минутной встречи призвал президента США занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина, после чего Трамп действительно раскритиковал президента России за массированную атаку на Киев.

Трамп же, как писал Axios, надавил на Зеленского, чтобы тот как можно скорее подписал соглашение по редкоземельным металлам.