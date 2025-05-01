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Спасателям приходится выезжать на пожар за десятки километров

Редактор: rus.postimees.ee
Пожар в Кивиыли.
Пожар в Кивиыли. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

В прошлом году в пожарах погибло рекордно низкое количество людей, и благодаря профилактической работе спасателей возгораний тоже становится все меньше, пишет dv.ee.

Спасательные станции, в том числе с которыми сотрудничают добровольцы, распределены по всей Эстонии так, чтобы первая команда могла прибыть на место как можно скорее.

Пожар на сланцевом предприятии Kiviõli Keemiatööstus 14 апреля наглядно показал, что требуются спасатели издалека. Как сообщалось, для тушения этого пожара прибыли профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда.

От пожарной станции в Нарве до завода в Кивиыли 80 км, от Раквере до места пожара в Кивиыли – 37 км, от поселка Аасукалда – 24 км.

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