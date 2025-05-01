Эстония и еще 15 стран ЕС хотят увеличить расходы на оборону

Уточняется, что прибегнуть к этой возможности странам предложила Еврокомиссия в связи с планами Брюсселя по укреплению обороноспособности ЕС. Речь идет о положении Пакта, разрешающем странам - членам ЕС на протяжении четырех лет выделять на военные нужды дополнительно до 1,5% своего ВВП, не учитывая ограничений, накладываемых бюджетными правилами ЕС.

Бюджетные правила Пакта стабильности ЕС

Эти ограничения, предполагают, в частности, что годовой дефицит бюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а общий госдолг не должен быть выше 60% ВВП.

По данным Совета ЕС, кроме Германии, исключением из этих правил намерены воспользоваться Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия. Как сообщает агентство AFP, 12 из этих государств, в том числе ФРГ, уже подали официальный запрос в этой связи. Еще четыре страны намерены последовать их примеру.

«Мы открыты для дальнейших запросов», - цитирует агентство заявление комиссара ЕС по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса. В марта ЕК указывала, что в случае если страны - члены ЕС воспользуются исключением из правил Пакта стабильности, общие расходы на оборону в Евросоюзе к 2030 году, по оценкам, можно будет довести до 650 млрд евро. Для сравнения: в 2024 году страны ЕС потратили на военные нужды суммарно 326 млрд евро, что было на 31% выше уровня 2021 года в 249 млрд евро.