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Трамп сделал первое заявление после подписания сделки о недрах между Украиной и США

Редактор: rus.postimees.ee
Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: Brendan Smialowski

Американский президент Дональд Трамп впервые прокомментировал соглашение о недрах после того, как его подписали Украина и США. Он считает, что США получат больше, чем вложат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в эфире NewsNation.

Отвечая на вопрос о том, может ли эта сделка каким-то образом сдерживать российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: «Ну, это может быть».

«Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 млрд долларов, но я хотел быть защищенным», - сказал Трамп.

По его словам, именно такую сумму его предшественник Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники. Трамп снова повторил, что США предоставили Украине гораздо больше помощи, чем Европа.

Трамп заявил, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска, что это очень хорошо, если он подпишет соглашение, потому что «Россия намного больше и намного сильнее».

Соглашение между Украиной и США

Напомним, что Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, более известное как соглашение об украинских недрах. В рамках этого соглашения США получат доступ к ресурсам Украины, но контроль остаются за Украиной.

Также совместно с США будет создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Его управление будет распределено 50/50, а ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.

Ранее, 17 апреля, Украина и США подписали меморандум, который зафиксировал совместные намерения стран заключить масштабное соглашение об экономическом партнерстве.

Стоит добавить, что соглашение о партнерстве должна ратифицировать Верховная Рада.

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