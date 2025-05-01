Таллиннский ботанический сад откроет в четверг летний сезон

Таллиннский ботанический сад традиционно начинает летний сезон 1 мая. В течение дня пройдут детский утренник, мастер-класс и экскурсии для посетителей всех возрастов.

«В центре дня открытия сезона – пробуждение природы и радость от первых признаков весны. Посетителей ждут весенние экскурсии, тематический мастер-класс и игровая программа для детей, которые помогут каждому участнику в полной мере прочувствовать весеннее пробуждение», – сказала куратор дня открытия летнего сезона и методист Таллиннского ботанического сада Криста Каур.

День открытия летнего сезона в Таллиннском ботаническом саду начнется в 11 часов с веселого детского утренника, где маленькие посетители вместе с наставником будут искать признаки весны и в игровой форме знакомиться с весенними цветами. В 12 часов в учебном классе Пальмового дома пройдет мастер-класс по изготовлению искусственных весенних цветов, на который приглашаются как дети, так и взрослые, увлеченные творчеством. В это же время начнется первая экскурсия на открытой территории, которую проведет ботаник Урмас Лаансоо. Во второй половине дня в 14 часов методист Тийа Яанус проведет следующую экскурсию, знакомя посетителей с весенним пробуждением и особенностями растений на открытой территории.

С 1 мая Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 10 до 19 часов, Пальмовый дом – каждый день с 11 до 19 часов.

Таллиннский ботанический сад – это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, которое занимается охраной и популяризацией царства растений. Он расположен на участке площадью 40 га в долине реки Пирита, на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 8500 видов растений.