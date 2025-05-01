В Таллинне пройдут соревнования по уборке мусора

Spogomi - соревнование, которое зародилось в Японии в 2008 году, участвующие в нем команды собирают мусор в определенной местности в течение определенного периода времени.

В Spogomi в Таллинне могут принять участие 33 команды по три человека. Лучшая команда будет определена на основе типа и количества собранного мусора.

По словам руководителя проекта эстонского квалификационного конкурса Spogomi и руководителя учебной программы по экологическим технологиям Таллиннского технического университета Кайе Эха, в этом году конкурс Spogomi называется Change for Blue и направлен на повышение осведомленности о проблеме морского мусора.

«Именно поэтому мы выбрали территорию вокруг Горхолла в качестве места проведения соревнований», - сказала Эха.