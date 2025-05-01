Райнер Сакс США сделали крайне жесткое заявление в отношении России и ее союзников

Президент Белоруссии заявил, что поддерживает идею строительства на территории страны завода по производству дронов для российской армии. Причина размещения завода в Белоруссии - стремление избежать ударов украинских беспилотников. Из этого можно сделать вывод, что удары дронов Украины по производству в России были эффективными: иначе российское руководство не решилось бы вынести столь важное производство за пределы страны.

Главной целью ночных атак российской армии стали дронами город Одесса, где погибли два человека. В Харькове и Киеве также были зафиксированы удары, но сообщений о жертвах из этих городов не поступало.

Рано утром вчера СБУ атаковала дронами оборонное предприятие в Муроме, Владимирская область. По данным местных российских властей, большинство дронов удалось сбить, однако один достиг цели, что привело к крупному пожару на заводе.

Обстановка на фронте