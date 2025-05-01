Райнер Сакс США сделали крайне жесткое заявление в отношении России и ее союзников

США и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Министр финансов США подчеркнул, что этот шаг демонстрирует решимость Вашингтона содействовать завершению войны в Украине, отмечает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Самой важной фразой в заявлении министра стало то, что ни одна страна и ни одно лицо, которые помогли России вести войну против Украины, не должны извлечь выгоду из процесса восстановления Украины. Это крайне жесткое заявление, которое говорит о намерении США остаться в Украине и после окончания боевых действий.
Хотя министр финансов США акцентировал внимание на посреднической роли Вашингтона в переговорах, его слова могли быть восприняты Россией как сигнал о долгосрочных интересах США в Украине. Встает вопрос, насколько серьезно российское руководство воспримет готовность США защищать эти интересы.
Соглашение открывает для Украины перспективы получения дальнейшей военной и иной помощи от США, но пока речь идет лишь о создании базиса для будущих достижений, которые потребуют значительных усилий. Для Европы договор представляет собой дополнительную гарантию укрепления безопасности юго-восточной границы и сохранения военного присутствия США в Черноморском регионе. Если стороны смогут полноценно реализовать соглашение, Америка обеспечит себе долгосрочный доступ к стратегически важным ресурсам, что крайне важно в условиях глобальной конкуренции, особенно с Китаем. Однако для реализации всех возможностей соглашения потребуется немало времени.
Глава российской госкорпорации «Росатом» заявил, что Россия готова обсудить присутствие американских представителей на оккупированной Запорожской АЭС. Этот шаг, хоть и малозаметный, но символический, рассчитан на то, чтобы не дать США выйти из мирного переговорного процесса.
Президент Белоруссии заявил, что поддерживает идею строительства на территории страны завода по производству дронов для российской армии. Причина размещения завода в Белоруссии - стремление избежать ударов украинских беспилотников. Из этого можно сделать вывод, что удары дронов Украины по производству в России были эффективными: иначе российское руководство не решилось бы вынести столь важное производство за пределы страны.
Главной целью ночных атак российской армии стали дронами город Одесса, где погибли два человека. В Харькове и Киеве также были зафиксированы удары, но сообщений о жертвах из этих городов не поступало.
Рано утром вчера СБУ атаковала дронами оборонное предприятие в Муроме, Владимирская область. По данным местных российских властей, большинство дронов удалось сбить, однако один достиг цели, что привело к крупному пожару на заводе.
Обстановка на фронте
На фронте командование российской армии увеличило интенсивность атак. На этот раз очевидно, что цель - создать к 9 мая в СМИ впечатление о значительном продвижении российской армии. Российское правительство развернуло мощную информационную кампанию в связи с парадом 9 мая в Москве. Уже сейчас по столице России активно передвигаются подразделения, которые будут участвовать в параде. Этот шаг должен развеять сомнения о нехватке солдат и техники в российской армии, что объясняет столь раннее перемещение воинских частей. Также российское руководство стремится произвести сильное впечатление на США и других доноров Украины. Можно быть уверенным, что в ближайшие дни в западных СМИ появится немало новостей и аналитики, поддерживающих нарратив о якобы готовящемся крупном наступлении российской армии и создании новой армии.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород российская армия продолжает активные наступательные действия, однако украинские войска не прекращают контратаки. Ситуация на этих участках фронта остается напряженной, но без значительных изменений. В ответ на заявление президента России, что украинские войска были вытеснены из Курской области, в российских социальных сетях разгорелась бурная реакция. Президент России решил опровергнуть обвинения во лжи, заявив, что «отдельные небольшие группы» украинских войск все еще могут скрываться на территории области. Таким образом, российский лидер пытается минимизировать значимость этого факта, представляя его как несущественную проблему. Для Украины это создает новые возможности для формирования своей информационной повестки и демонстрации российских неудач.
На Харьковском направлении велись позиционные бои.
В районе Купянска российская активность оставалась на прежнем уровне, без значительных изменений. На Лиманском направлении наступление российских войск усилилось, и на одном из участков они, вероятно, достигли частичного успеха. На Северском направлении продолжались позиционные бои.
В районе Бахмута интенсивность российских атак не увеличивалась, ситуация прежняя. В Торецке продолжаются уличные бои, но активность российской стороны уступает уровню последних недель. Украина проводит контратаки. В целом существенных изменений нет.
На Покровском направлении российское командование вчера сумело вновь увеличить интенсивность наступления. Российские подразделения пытаются продвигаться с южной части города на запад. Сообщения о результатах боев противоречивы, в ряде районов позиции переходят из рук в руки. На одном участке российским силам, вероятно, удалось добиться небольшого успеха. Юго-западнее Донецка активность российских войск несколько выросла, но существенных результатов не принесла.
На южном фронте российские силы предприняли несколько попыток наступления в районе Орехова, но успеха не добились.