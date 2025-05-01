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Prisma Peremarket: клиенты стали чаще покупать товары с истекающим сроком годности

Редактор: rus.postimees.ee
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По словам регионального менеджера Prisma Peremarket Виктории Смирновой, экономическая ситуация вынуждает жителей Эстонии менять покупательское поведение, пишет Rus.ERR.

«Люди стали чаще приходить в магазины, но совершают более маленькие, более рациональные и продуманные покупки. Все чаще отказываются от промышленных товаров – например, от одежды или обуви. Некоторые клиенты стали брать больше товаров по кампании, в том числе товаров с истекающим сроком годности», – сказала в передаче «Кофе+» на ETV+ Смирнова.

По ее словам, покупатели стали более подкованными и начали обращать внимание на цену товара за килограмм и литр: «Раньше клиенты в основном не интересовались этим, но сейчас ситуация изменилась».

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