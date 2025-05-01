Prisma Peremarket: клиенты стали чаще покупать товары с истекающим сроком годности

«Люди стали чаще приходить в магазины, но совершают более маленькие, более рациональные и продуманные покупки. Все чаще отказываются от промышленных товаров – например, от одежды или обуви. Некоторые клиенты стали брать больше товаров по кампании, в том числе товаров с истекающим сроком годности», – сказала в передаче «Кофе+» на ETV+ Смирнова.