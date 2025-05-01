Семейный врач: русский язык отходит на задний план – это знак времени

«Молодые специалисты, доктора, сестры действительно не знают русского языка. Для того чтобы человек не остался без помощи, уже сегодня мы должны быть готовы к тому, что не всегда медицинские услуги будут на русском языке. Увы, это знак времени. И поэтому, чтобы избежать непонимания, можно взять с собой знакомого, родственника, которые знают эстонский или английский, чтобы он мог перевести", – сказала семейный врач Ванда Кристьян в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей».