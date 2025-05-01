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Семейный врач: русский язык отходит на задний план – это знак времени

Редактор: rus.postimees.ee
Врачи. Иллюстративное фото.
Врачи. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Все меньше молодых медицинских работников в Эстонии знают русский язык, и чтобы пациент не остался без помощи, лучше взять с собой на прием знакомого или родственника, который смог бы перевести, пишет Rus.ERR.

Cемейный врач Ванда Кристьян считает, что возможность появления переводчиков в медицинских учреждениях маловероятна, а улучшить доступность врачебной помощи помогло бы расширение системы э-консультаций по всей республике.

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«Молодые специалисты, доктора, сестры действительно не знают русского языка. Для того чтобы человек не остался без помощи, уже сегодня мы должны быть готовы к тому, что не всегда медицинские услуги будут на русском языке. Увы, это знак времени. И поэтому, чтобы избежать непонимания, можно взять с собой знакомого, родственника, которые знают эстонский или английский, чтобы он мог перевести", – сказала семейный врач Ванда Кристьян в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей».

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