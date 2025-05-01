Уже сейчас в дневные часы доля зеленой энергии в Эстонии достигает почти ста процентов - около 400 мегаватт солнечной и примерно столько же - ветровой. Потребление - примерно 1000 мегаватт. То есть, в лучшем случае, лишь 10–20 процентов обеспечивают управляемые мощности - этого явно недостаточно для компенсации возможного дефицита при внезапной смене погоды.

Аналогичная ситуация может возникнуть в любой момент и в Эстонии, и в других странах Балтии. Недопустимо позволять формирование перекоса производства в одну сторону.

Лишь накануне мы прочитали новости о трудностях, с которыми сталкивается Elering при попытке приобрести резервы по разумной цене на рынке. Этот формат оказался неподготовленным, особенно на фоне текущего глубокого дефицита управляемых мощностей.

Эстонии срочно нужны новые генерации с инерцией для обеспечения необходимого резерву мощности и компенсации неожиданных сбоев. Дефицит в Эстонии может возникнуть, например, из-за аварий на внешних соединительных линиях, как это было с Estlink2. На самом деле, настоящее чудо, что у нас до сих пор не было крупных отключений - большое спасибо нашим энергетикам, которые несмотря на разрушительные последствия зеленого поворота продолжают обеспечивать стабильную подачу электроэнергии. Однако их возможности тоже не безграничны.