Полный энергетический коллапс в Испании уже до публикации официальных результатов расследования свидетельствует о первых катастрофических последствиях зеленого поворота. Ожидается, что подготовка заключений займет еще несколько недель, и остается вопрос, осмелятся ли власти вообще опубликовать эти данные, пишут вице-мэр Таллинна Кристиан Ярван («Отечество») и инженер-электрик, преподаватель электрических систем Яанус Оянгу.
Испания гордится высокой долей возобновляемой энергетики. Всего пару недель назад страна радовалась тому, что сто процентов потребляемого электричества удалось получить из возобновляемых источников - именно такую цель закрепило в законе и правительство Эстонии. По имеющейся сейчас информации, накануне масштабного блэкаута солнечная энергетика обеспечивала 60 процентов всей выработки, еще 12 процентов давали ветряки. Таким образом, более 70 процентов составляла так называемая зеленая энергия, в производстве которой полностью отсутствует механическая инерция - а именно она по законам физики обеспечивает устойчивость электросети.
Доля атомных, комбинированных и других управляемых станций в Испании сейчас составляет менее 30 процентов от необходимой мощности. В случае внештатной ситуации этого, очевидно, недостаточно для быстрой реакции - именно это, скорее всего, и произошло: при резкой смене погодных условий возник внезапный дефицит мощности.
Электросеть Испании не выдержала неожиданных потоков электроэнергии из Франции: из-за перегрузки линии автоматически отключились, что и привело к резкому и масштабному дефициту электричества. Это явление, когда вся система выключается, называют блэкаутом. В энергетике всегда должно быть точное соответствие между производством и потреблением энергии. Чем больше в системе источников, зависящих от ветра или солнечного света, тем выше вероятность возникновения системных сбоев.
Испанский блэкаут должен стать для нас уроком: для устойчивого электроснабжения по разумной цене необходимы новые контролируемые мощности. Если правительство продолжит гнуть линию ста процентов производства только за счет стихийных зеленых мощностей, то коллапс энергосистемы от внезапной смены погоды - вопрос времени.
Уже сейчас в дневные часы доля зеленой энергии в Эстонии достигает почти ста процентов - около 400 мегаватт солнечной и примерно столько же - ветровой. Потребление - примерно 1000 мегаватт. То есть, в лучшем случае, лишь 10–20 процентов обеспечивают управляемые мощности - этого явно недостаточно для компенсации возможного дефицита при внезапной смене погоды.
Аналогичная ситуация может возникнуть в любой момент и в Эстонии, и в других странах Балтии. Недопустимо позволять формирование перекоса производства в одну сторону.
Лишь накануне мы прочитали новости о трудностях, с которыми сталкивается Elering при попытке приобрести резервы по разумной цене на рынке. Этот формат оказался неподготовленным, особенно на фоне текущего глубокого дефицита управляемых мощностей.
Эстонии срочно нужны новые генерации с инерцией для обеспечения необходимого резерву мощности и компенсации неожиданных сбоев. Дефицит в Эстонии может возникнуть, например, из-за аварий на внешних соединительных линиях, как это было с Estlink2. На самом деле, настоящее чудо, что у нас до сих пор не было крупных отключений - большое спасибо нашим энергетикам, которые несмотря на разрушительные последствия зеленого поворота продолжают обеспечивать стабильную подачу электроэнергии. Однако их возможности тоже не безграничны.
Сегодняшняя электробиржа игнорирует затраты общества на балансировку зеленой энергии. Управляемые мощности оказались практически вытеснены с рынка системой квот на CO2. Чтобы рынок хоть как-то снова заработал, компании, производящие непредсказуемую солнечную и ветровую энергию, должны оплачивать связанные с балансировкой расходы. Почему за них должен платить налогоплательщик? Такая ситуация все дальше отдаляет инвестиции в управляемые мощности и еще больше насыщает рынок неконтролируемой генерацией. Примечательно, что правительство во главе с Партией реформ субсидирует прибыль производителей зеленой энергии, чтобы они еще сильнее дестабилизировали нашу энергосистему.