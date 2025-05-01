Исследование: многие жители Эстонии ежедневно подвергают свою жизнь опасности

Угарный газ, или монооксид углерода (CO), – это невидимый газ, не имеющий запаха и вкуса, который образуется при неполном сгорании. Он может выделяться из дровяной печи, камина, газового водонагревателя или выхлопных газов автомобиля в закрытом помещении.

«Поскольку угарный газ невозможно почувствовать, его первые симптомы – например, головная боль, тошнота, сонливость – часто остаются незамеченными или приписываются другим причинам», – отметил руководитель подразделения по работе с частными клиентами G4S Тармо Пярьяла.

Угарный газ чрезвычайно опасен, поскольку связывается с гемоглобином в крови человека более чем в 200 раз быстрее, чем кислород, и быстро вызывает опасную для жизни нехватку кислорода. В тяжелых случаях это за считаные минуты может привести к потере сознания и смерти, если помощь не будет оказана вовремя.

Из результатов опроса, проведенного по заказу G4S, выяснилось, что лишь 68% взрослых жителей Эстонии знают, что угарный газ невозможно почувствовать без специального датчика. Это означает, что каждый третий до сих пор считает, что способен «почувствовать» угарный газ – например, по запаху или по ухудшению самочувствия. На самом деле это опасное для жизни заблуждение.

Большинство людей не знают, сколько лет их датчику дыма или угарного газа, хотя такие устройства, в зависимости от производителя, нужно менять каждые 3–10 лет. В каждом четвертом доме, где должен быть установлен датчик угарного газа, его нет. Многие ошибочно полагают, что одного датчика дыма достаточно, однако этот прибор не выявляет угарный газ.

Угарный газ невозможно почувствовать. Он не шипит, не трещит, не выделяет запаха и дыма. Он просто проникает в помещение и перекрывает человеку дыхание. Именно поэтому неосведомленность более 350 000 человек вызывает большую тревогу.