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Из-за ремонта железной дороги изменились расписания поездов

Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В связи с капитальным ремонтом и электрификацией железной дороги с 1 мая изменились расписания движения поездов на южном направлении между станциями Тамсалу и Тарту. Корректировки затронули три вечерних и один утренний рейс на линии Таллинн-Тарту, а также рейсы линии Йыгева-Тарту.

Как объяснил руководитель по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ, расписания пришлось скорректировать на период с 1 по 18 мая. «Владелец инфраструктуры, Eesti Raudtee, продолжает капитальный ремонт и электрификацию железной дороги на участке Тапа-Тарту, чтобы на линии между Таллинном и Тарту могли работать новые электропоезда Škoda», - объяснил он.

Изменения затронут два вечерних поезда на линии Таллинн-Тарту, первый и последний рейс из Тарту в Таллинн, а также ранний утренний поезд Йыгева-Тарту. «Некоторые рейсы будут частично заменены автобусами, поэтому регулярным пассажирам настоятельно рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием», - добавил Мяэ.

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