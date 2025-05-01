Из-за ремонта железной дороги изменились расписания поездов

В связи с капитальным ремонтом и электрификацией железной дороги с 1 мая изменились расписания движения поездов на южном направлении между станциями Тамсалу и Тарту. Корректировки затронули три вечерних и один утренний рейс на линии Таллинн-Тарту, а также рейсы линии Йыгева-Тарту.