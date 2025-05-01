Доклад Amnesty: закрытие восточной границы и сокращение социального обеспечения – права человека в Финляндии ухудшились

Права человека в мире подвергаются историческим испытаниям, заявляет международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International.

Согласно докладу Amnesty, атаки на права человека усилились после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Организация также критикует Израиль за геноцид палестинцев. В отчете говорится и о гражданской войне в Судане, которая унесла десятки тысяч жизней. Кроме того, отмечается, что российская армия в 2024 году убила больше мирных жителей в Украине, чем в 2023 году.

По мнению Amnesty, в прошлом году ситуация с правами человека заметно ухудшилась и в Финляндии.

Правозащитники критикуют правительственные меры экономии, которые ослабили социальную защиту граждан, а также миграционную политику.

«Восточная граница остается закрытой, а Финляндия участвует в подрыве международной системы посредством закона о выдворении, который противоречит обязательным нормам международного права. Кроме того, Финляндия планирует выйти из Оттавского договора о запрете противопехотных мин, и этот курс требует пересмотра», – перечисляет Ниина Лааяпуро, директор по вопросам прав человека финского отделения Amnesty International.

Лааяпуро также отмечает, что законопроект о саамском парламенте уже почти полтора года находится в Конституционном комитете без продвижения. Реформа направлена на расширение права саамского народа на самоопределение.