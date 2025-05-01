В 11 часов на площади Вабадузе начался митинг, на котором открыто обсудили все, что касается каждого трудящегося: зарплата, условия труда и права работников.

Профсоюзы также рассмотрели намеченные изменения в Законе о трудовом договоре и объяснили, что они могут означать для работников.

Правление Центрального союза профсоюзов обратило внимание на то, что недавно включенные в законопроект поправки увеличивают тревожность работников по поводу зарплаты и рабочей загрузки.

Директива Европейского парламента о минимальной заработной плате обязывает Эстонию довести долю работников, охваченных коллективными договорами, до 80 процентов. Однако из законопроекта была исключена изначально предусмотренная возможность регулировать гибкий рабочий график именно через коллективные договоры, и, по мнению профсоюзов, это противоречит цели директивы по укреплению защиты работников.

Председатель Центрального союза профсоюзов Кайя Васьк отметила, что мы живем в XXI веке, а люди работают на полную ставку, но им все равно не хватает зарплаты. Именно поэтому так важно выполнить директиву ЕС о минимальной зарплате.

«В ближайшие годы это поможет повысить нижний предел зарплаты в Эстонии, а также увеличить число работников, которых защищают коллективные договоры, - подчеркнула Васьк. - Это не просто слова на бумаге. Справедливая оплата труда и уважение - не роскошь, а базовая потребность работника».

По мнению Центрального союза профсоюзов, справедливый труд строится на трех опорах: равенстве, гибкости и вовлеченности.