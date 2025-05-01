Утром 1 мая на площади Вабадузе в Таллине состоялся митинг профсоюзов, посвященный традиционному празднику труда. Участники выразили обеспокоенность планируемыми изменениями в Законе о трудовом договоре, отметив, что нововведение может усилить неуверенность в завтрашнем дне.
В 11 часов на площади Вабадузе начался митинг, на котором открыто обсудили все, что касается каждого трудящегося: зарплата, условия труда и права работников.
Профсоюзы также рассмотрели намеченные изменения в Законе о трудовом договоре и объяснили, что они могут означать для работников.
Правление Центрального союза профсоюзов обратило внимание на то, что недавно включенные в законопроект поправки увеличивают тревожность работников по поводу зарплаты и рабочей загрузки.
Директива Европейского парламента о минимальной заработной плате обязывает Эстонию довести долю работников, охваченных коллективными договорами, до 80 процентов. Однако из законопроекта была исключена изначально предусмотренная возможность регулировать гибкий рабочий график именно через коллективные договоры, и, по мнению профсоюзов, это противоречит цели директивы по укреплению защиты работников.
Председатель Центрального союза профсоюзов Кайя Васьк отметила, что мы живем в XXI веке, а люди работают на полную ставку, но им все равно не хватает зарплаты. Именно поэтому так важно выполнить директиву ЕС о минимальной зарплате.
«В ближайшие годы это поможет повысить нижний предел зарплаты в Эстонии, а также увеличить число работников, которых защищают коллективные договоры, - подчеркнула Васьк. - Это не просто слова на бумаге. Справедливая оплата труда и уважение - не роскошь, а базовая потребность работника».
По мнению Центрального союза профсоюзов, справедливый труд строится на трех опорах: равенстве, гибкости и вовлеченности.
«В первую очередь необходимо всерьез заняться ликвидацией гендерного разрыва в оплате труда», - подчеркнула Васьк. Женщины в Эстонии в среднем за ту же работу получают примерно на 13 процентов меньше, чем мужчины. «Это не только несправедливо, но и снижает мотивацию женщин к работе, а также уменьшает экономическое равенство между полами».
Второй опорой является гибкость трудовых отношений. Васьк рассказала, что идея четырехдневной рабочей недели набирает популярность в Европе. Эксперименты, проведенные в Великобритании и Бельгии, показали, что при сокращенной рабочей неделе производительность сохраняется на высоком уровне, а самочувствие работников улучшается.
«Это вселяет надежду, что мы движемся к такому будущему трудовых отношений, где у людей будет больше времени на отдых, семью и увлечения», - сказала она.
Васьк подчеркнула, что активное участие работников в формировании рабочих процессов, обсуждении вопросов безопасности и разработке ценностей компании способствует повышению мотивации и укреплению доверия к работодателю. «Такое сотрудничество между работодателями и профсоюзами и в будущем будет служить основой европейской социальной модели», - заявила глава профсоюзов.