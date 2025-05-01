Несмотря на то, что за последние годы в Эстонию переехали десятки тысяч человек, а из Украины прибыло около 100 000 беженцев, правительство Партии реформ и «Ээсти 200» намерено радикально увеличить как иммиграционную квоту, так и число иностранных работников. Но, судя по всему, этого им тоже мало. Власти хотят упростить въезд даже тем, кому уже было отказано в выдаче визы, пишет член Рийгикогу Хенн Пыллуаас («Отечество»).
Если каждое отказное решение можно будет оспаривать в суде, это ослабит способность государства контролировать свои границы и обеспечивать безопасность. Правительство направило в Рийгикогу законопроект, который предполагает предоставить гражданам третьих стран, в том числе России и Беларуси, право подать в суд на Эстонию в случае отказа в визе.
Виза представляет собой разрешение, выдаваемое иностранцу для временного пребывания на территории страны или в транзитной зоне аэропорта при соблюдении определенных условий. Срок действия визы можно продлить, но и сократить по решению государства. Это – суверенное право каждой страны.
Закон об иностранцах предусматривает веские основания для отказа в выдаче визы: если у иностранца нет действующего проездного документа; если документ поддельный; если заявленная цель поездки не соответствует действительности; если отсутствуют средства к существованию и возвращению на родину; если действует запрет на въезд в Эстонию или Шенгенскую зону; если человек может представлять угрозу общественному порядку, национальной безопасности, международным отношениям или здоровью населения; если есть основания сомневаться в достоверности его заявлений или намерениях покинуть Эстонию; если есть сомнения в надежности лиц, к которым он едет; если хотя бы одно из обязательных условий не выполнено.
Как видно, визу не получают лица, которые вызывают недоверие и могут представлять потенциальную угрозу для Эстонии – например, те, кого подозревают в терроризме или связях с сомнительными структурами. Задача государства – обеспечить безопасность и защиту граждан. Решение о выдаче или отказе в визе в Эстонии принимает Департамент полиции и погранохраны. Каждый отказ тщательно взвешивается. В случае отрицательного решения иностранца уведомляют о его правовой основе. Однако причину отказа и сопутствующую информацию не раскрывают ни самому иностранцу, ни другим лицам.
Иностранцы уже сегодня имеют право оспорить решение об отказе в выдаче визы, признании визы недействительной или аннулировании визы. Для этого можно сначала подать жалобу в тот административный орган, который принял решение, а затем, при необходимости, – в министерство. В таком случае и Министерство внутренних дел, и Министерство иностранных дел проверяют, насколько решение соответствует форме и закону по существу.
Почему вдруг перестала устраивать система, которая работала?
До сих пор система работала безупречно. Если соответствующие ведомства и министерства считали жалобу обоснованной, заявитель визы ее получал. Если нет – на этом процесс заканчивался. Эффективность и законность эстонской визовой системы ранее не подвергались сомнению, в том числе и со стороны других стран – участников Шенгенского соглашения. Нет никаких причин и необходимости что-либо менять.
Теперь же предлагают изменить систему так, чтобы сделать ее более удобной для нежелательных иностранных заявителей и заметно более сложной и затратной для государства, ведь планируемая государственная пошлина за подачу иска – 280 евро – даже близко не покрывает расходы административного суда.
Право обжаловать отказ в выдаче визы в административном суде – это вопрос, напрямую касающийся суверенитета государства, внутренней безопасности и внешней политики, и его решает само государство. Мы не должны поддаваться внешнему давлению, будь то со стороны Европейского суда или других структур, если оно затрагивает эти принципы. Такое давление нужно принципиально отвергать, и для этого есть множество оснований.
Государство является суверенным на своей территории и само определяет, кому разрешено здесь находиться. Ни одно другое государство или международная организация не вправе навязывать свои требования в этом вопросе. Решения о выдаче или отказе в визе находятся в компетенции соответствующих ведомств. Если каждое отказное решение будет возможно оспорить в суде, это ослабит способность государства контролировать свои границы и обеспечивать безопасность. Государству нужно оставаться гибким и способным быстро реагировать, что затруднительно при медленном судебном производстве.
Вопросы выдачи и отказа в визах можно решать в административном порядке. Если каждое отдельное дело можно будет передавать в суд, это приведет к перегруженности и без того загруженной судебной системы. Судебное производство не предназначено для постоянного оспаривания административных решений: это может привести к пробкам в судах и снижению эффективности системы. Кроме того, иски по визовым вопросам иностранцев влекут за собой значительные расходы, которые в итоге будет вынужден покрывать эстонский налогоплательщик.
Угроза для дипломатии
Во многих странах мира решения об отказе в выдаче визы нельзя оспорить в административном суде. Это основано на международной практике, согласно которой государства не обязаны обсуждать свои внутренние вопросы, такие как выдача виз или отказ в них, на судебном уровне. Такие решения рассматриваются как суверенное право страны устанавливать свои стандарты и проводить собственную политику. Требование приоритета прав иностранных заявителей на визу над интересами государства на самом деле связано с крайне левой идеологией, согласно которой даже массовая иммиграция объявляется правом человека.
Многие страны, в том числе и Эстония, предлагают возможность обжаловать отказ в выдаче визы в административных органах, что обеспечивает достаточный уровень правовой защиты без необходимости переноса споров в судебную плоскость. В Эстонии такая процедура быстрая, сбалансированная и справедливая. Если отказ связан с вопросами международной или внутренней безопасности, государство может при необходимости применять дополнительные законодательные механизмы, право обжалования которых в суде абсолютно неуместно.
Отказ в выдаче визы нередко требует деликатного баланса в международных и дипломатических отношениях. В административном суде жалобы становятся публичными и могут нанести ущерб внешнеполитическим интересам Эстонии и затруднить их реализацию. Страны, чьи граждане начинают подавать иски в связи с отказом в визе, могут воспринимать это как враждебный шаг или инструмент дипломатического давления.
В заключение
Обжалование решения об отказе в выдаче визы в административном суде не оправдано, поскольку это ставит под угрозу внутреннюю безопасность государства, его суверенитет, эффективность судебной системы и гибкость внешней политики. В Эстонии уже действует предусмотренный законом, соответствующий Конституции и реально работающий механизм правовой защиты для соискателей визы, который полностью обеспечивает законность всего процесса. Партия «Отечество» не поддерживает внесение изменений, тем более, что после принятия закона можно ожидать массового наплыва судебных исков от граждан России и Беларуси против эстонского государства.
Аргумент правительства о том, что действовавшее десятилетиями законодательство и практика в Эстонии вдруг якобы перестали соответствовать Конституции, скорее носит идеологический, а не правовой характер. Никто не должен получать право требовать визу через административный суд или добиваться равных прав с гражданами безвизовых стран, особенно если речь идет о сомнительных лицах, способных представлять непосредственную угрозу Эстонии. Получение или продление визы – это не право, а жест доброй воли со стороны государства, и ни одно государство, включая Эстонию, не обязано выдавать визу кому бы то ни было.
Партия «Отечество» предложила отклонить данный законопроект, однако усилиями правящей коалиции рассмотрение этого вопроса будет продолжено. Кабинет Кристена Михала считает интересы нежелательных и подозрительных лиц из третьих стран важнее суверенного права Эстонии на самостоятельные решения. Не кажется ли это странным?