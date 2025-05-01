Почему вдруг перестала устраивать система, которая работала?

До сих пор система работала безупречно. Если соответствующие ведомства и министерства считали жалобу обоснованной, заявитель визы ее получал. Если нет – на этом процесс заканчивался. Эффективность и законность эстонской визовой системы ранее не подвергались сомнению, в том числе и со стороны других стран – участников Шенгенского соглашения. Нет никаких причин и необходимости что-либо менять.

Теперь же предлагают изменить систему так, чтобы сделать ее более удобной для нежелательных иностранных заявителей и заметно более сложной и затратной для государства, ведь планируемая государственная пошлина за подачу иска – 280 евро – даже близко не покрывает расходы административного суда.

Право обжаловать отказ в выдаче визы в административном суде – это вопрос, напрямую касающийся суверенитета государства, внутренней безопасности и внешней политики, и его решает само государство. Мы не должны поддаваться внешнему давлению, будь то со стороны Европейского суда или других структур, если оно затрагивает эти принципы. Такое давление нужно принципиально отвергать, и для этого есть множество оснований.

Государство является суверенным на своей территории и само определяет, кому разрешено здесь находиться. Ни одно другое государство или международная организация не вправе навязывать свои требования в этом вопросе. Решения о выдаче или отказе в визе находятся в компетенции соответствующих ведомств. Если каждое отказное решение будет возможно оспорить в суде, это ослабит способность государства контролировать свои границы и обеспечивать безопасность. Государству нужно оставаться гибким и способным быстро реагировать, что затруднительно при медленном судебном производстве.

Вопросы выдачи и отказа в визах можно решать в административном порядке. Если каждое отдельное дело можно будет передавать в суд, это приведет к перегруженности и без того загруженной судебной системы. Судебное производство не предназначено для постоянного оспаривания административных решений: это может привести к пробкам в судах и снижению эффективности системы. Кроме того, иски по визовым вопросам иностранцев влекут за собой значительные расходы, которые в итоге будет вынужден покрывать эстонский налогоплательщик.

Угроза для дипломатии Во многих странах мира решения об отказе в выдаче визы нельзя оспорить в административном суде. Это основано на международной практике, согласно которой государства не обязаны обсуждать свои внутренние вопросы, такие как выдача виз или отказ в них, на судебном уровне. Такие решения рассматриваются как суверенное право страны устанавливать свои стандарты и проводить собственную политику. Требование приоритета прав иностранных заявителей на визу над интересами государства на самом деле связано с крайне левой идеологией, согласно которой даже массовая иммиграция объявляется правом человека. Многие страны, в том числе и Эстония, предлагают возможность обжаловать отказ в выдаче визы в административных органах, что обеспечивает достаточный уровень правовой защиты без необходимости переноса споров в судебную плоскость. В Эстонии такая процедура быстрая, сбалансированная и справедливая. Если отказ связан с вопросами международной или внутренней безопасности, государство может при необходимости применять дополнительные законодательные механизмы, право обжалования которых в суде абсолютно неуместно. Отказ в выдаче визы нередко требует деликатного баланса в международных и дипломатических отношениях. В административном суде жалобы становятся публичными и могут нанести ущерб внешнеполитическим интересам Эстонии и затруднить их реализацию. Страны, чьи граждане начинают подавать иски в связи с отказом в визе, могут воспринимать это как враждебный шаг или инструмент дипломатического давления.