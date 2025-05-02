Психолог после трагических случаев с подростками: причинить себе вред – это как «зайти с козырей»

- Есть такая фраза: «Поздно пить Боржоми, когда почки отказали». Если подросток боится об этом говорить, это означает, что он боится, что ему не помогут. И что будет еще хуже. И действительно, так часто бывает, что родители заняты и работой, и за новостями надо следить, и за собой, за своим здоровьем, и развлекаться нужно.

То есть у родителей не всегда есть время заниматься вот этой эмоциональной жизнью ребенка. И часто дети чувствуют себя немножко брошенными. Но это не означает, что у них там прямо травма, нет, они сидят в интернете, в соцсетях, у них там друзья, и те люди, которым они доверяют, они именно в интернете.

И они скорее поделятся чем-то тоже в том самом интернете. И если в семье растет подросток и есть понимание, что проблемы могут возникнуть, то идея в том, чтобы в семье уже был хороший уровень доверия, чтобы о всем можно было нормально поговорить.

Никита Григорьев. Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

И тут опять лучше помогает не какая-то доминантная позиция, когда говорится, мол, давай, выкладывай все как есть. В этом случае ребенок, напротив, будет только сильнее закрываться.