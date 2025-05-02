В студии Postimees психолог Никита Григорьев: как вовремя заметить признаки появления у подростка суицидальных мыслей?

- Причиной тяжелого эмоционального состояния подростка не всегда ведь бывает травля, как заметить, что у подростка появились мрачные навязчивые мысли, когда их причина менее «рациональна»? Травля обычно хоть как-то видна, а безответная любовь или, допустим, переживания из-за того, что твоя семья беднее семей твоих друзей, заметить труднее. Что, с точки зрения психолога, может быть в таких случаях для родителей и педагогов серьезным сигналом о том, что подросток оказался в большой беде?

- Если все-таки говорить о травле, как нужно действовать педагогам, родителям, чтобы помочь подростку в ситуации, когда ему, возможно, кажется, что огласка тех издевательств, которым он подвергается, принесет ему больше мук, чем сами эти издевательства? Какие общие советы психологи дают родителям в ситуациях, когда родителям определенно ясно, что их ребенок сталкивается с травлей, но сам он категорически отказывается это признать?

- Нередко в случае насильственных преступлений, совершенных подростками, подчеркивается, что речь идет об имеющих зависимости молодых людях. Алкоголь и наркотики - это именно те вещи, которые чаще всего «повинны» в случаях превращения до поры до времени миролюбивых подростков в жестоких монстров, или такие «метаморфозы» могут происходить и без появления пристрастия к вредным привычкам? Если же предрасположенность к жестокости замечена у вполне «благополучных» юношей и девушек, какие есть методы у психологов, чтобы ее смягчить или вообще устранить?