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ФОТО Стена частично сгоревшего в понедельник дома стала настолько опасной для прохожих, что ее пришлось снести

Перевод: Павел Соболев
Заброшенный дом на улице Выру в Тарту загорелся в этот понедельник отнюдь не в первый раз. Предыдущий пожар там был зафиксирован в 2019 году.
Заброшенный дом на улице Выру в Тарту загорелся в этот понедельник отнюдь не в первый раз. Предыдущий пожар там был зафиксирован в 2019 году. Фото: Kristjan Teedema

В первый день этой недели спасатели были вызваны на улицу Выру в Тарту, где загорелся заброшенный жилой дом. Пожар удалось взять под контроль за несколько часов, однако на следующее утро надзорная служба городской управы признала, что здание представляет опасность и ситуация требует срочного вмешательства владельцев.

Пожар вспыхнул по адресу Выру, 206. По словам Романа Абубикирова, главного инспектора бюро по надзору за безопасностью Лыунаского спасательного центра, этот же дом уже горел раньше - последний раз в 2019 году.

Опасная торцевая стена

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