ФОТО Стена частично сгоревшего в понедельник дома стала настолько опасной для прохожих, что ее пришлось снести

Заброшенный дом на улице Выру в Тарту загорелся в этот понедельник отнюдь не в первый раз. Предыдущий пожар там был зафиксирован в 2019 году.

В первый день этой недели спасатели были вызваны на улицу Выру в Тарту, где загорелся заброшенный жилой дом. Пожар удалось взять под контроль за несколько часов, однако на следующее утро надзорная служба городской управы признала, что здание представляет опасность и ситуация требует срочного вмешательства владельцев.