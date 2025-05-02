ИВАН МАКАРОВ Право пациента не знать эстонский язык заканчивается там, где начинается право врача не знать языки меньшинств

В Москве русские составляют меньше трети населения, но без русского языка там не справиться

Теперь представим себе Москву. В свое время у меня там были хорошие друзья и коллеги в АПН, «Московском комсомольце», «Мегаполис-Экспрессе» - маститые журналисты Игорь Зайцев, Дмитрий Шавырин, Артур Гаспарян (да-да, тот самый). Теперь представим себе, что они не владели бы русским языком, требуя в редакции общаться с ними на иврите или армянском. Дурдом, правда?

Кто-то наверняка начнет возражать: дескать, в Эстонии живет много русских. Это такая оккупационная логика: мы вас в свое время захватили и теперь вы обязаны знать. Но возьмем современную Москву: согласно опубликованным РБК со ссылкой на МВД РФ данным, в российской столице живет 31 процент русских, они - меньшинство. А, например, азербайджанцы составляют там 14 процентов населения, да и татар в белокаменной больше, чем в Казани!

Тем не менее, все изъясняются в магазинах ли, в поликлинике ли, на государственном языке в соответствии со статьей 68 Конституции РФ, и нет там вавилонского столпотворения. В субъектах Российской Федерации могут устанавливаться свои официальные языки в дополнение к русскому, но владение ими не является обязательным.