США готовят санкции против РФ на случай срыва переговоров

По словам Грэма, такие меры могут быть введены в случае, если Владимир Путин откажется от переговоров о прекращении войны в Украине. Согласно документу, пишет Bloomberg, санкции будут включать повышение пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, на 500% со стороны Вашингтона. Кроме того, американским гражданам планируется запретить покупать российские государственные облигации.

«Я хочу, чтобы война закончилась путем переговоров, честно и справедливо. Я считаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают мнение Сената, что основным злодеем мы считаем Россию», - цитируют Грэма журналисты. Сенатор добавил, что Владимир Путин совершит огромную ошибку, если попытается манипулировать Трампом, поэтому этот законопроект - инструмент в арсенале президента Трампа.

Действий, уточнил Линдси Грэм, со стороны Вашингтона стоит ожидать, когда президент Трамп посчитает, что мы зашли в тупик. Он уточнил, что и в Палате представителей США есть достаточный уровень поддержки для принятия законопроекта. Поэтому Путин, считает он, в конечном итоге будет вынужден сделать выбор между переговорами об окончании войны с Трампом и «разрушением» российской экономики.

Ранее Линдси Грэм обещал России ад из санкций в случае отказа от прекращения огня

В середине марта Линдси Грэм уже говорил, что США могут ввести новые санкции против России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня, о котором Вашингтон и Киев договорились в Саудовской Аравии. «Я очень воодушевлен, узнав, что Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии. <…> Я надеюсь, что Россия последует ее примеру. Если Россия откажется, нам следует устроить им ад из санкций», - написал он тогда.