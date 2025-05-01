В ночь на четверг спасателей вызвали тушить амбар, строение и сельхозтехника были почти полностью уничтожены огнем

К месту пожара прибыли профессиональные спасатели из Коэру, Раквере и Вяйке-Маарья, а также волонтеры из Симуна и Ваянгу. Спасатели увидели на месте уже почти полностью сгоревший амбарный комплекс. Часть амбара, где хранились тюки соломы и сельскохозяйственное оборудование, сгорела.