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В ночь на четверг спасателей вызвали тушить амбар, строение и сельхозтехника были почти полностью уничтожены огнем

Пожар. Иллюстративное фото.
Пожар. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В ночь на 1 мая в 03:33 поступило сообщение о горящем амбаре в деревне Эбавере в волости Вяйке-Маарья.

К месту пожара прибыли профессиональные спасатели из Коэру, Раквере и Вяйке-Маарья, а также волонтеры из Симуна и Ваянгу. Спасатели увидели на месте уже почти полностью сгоревший амбарный комплекс. Часть амбара, где хранились тюки соломы и сельскохозяйственное оборудование, сгорела.

Спасатели приступили к спасению остававшейся еще нетронутой огнем части фермерского хозяйства. Пожар был локализован в 04:49 и потушен к 10:32. Никто не пострадал.

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