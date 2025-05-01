- У Алара Кариса нет острых углов, которые могли бы раздражать Дональда Трампа
- Будущий президент Польши не имеет планов нравиться Трампу
- Было бы чудом, если бы президент США приехал в Таллинн, но почему бы и нет?
По сравнению с другими президентскими дворцами на южном берегу Балтийского моря, у Кадриорга есть преимущества, которые могли бы сделать Эстонию пунктом назначения для президента США, если бы он действительно планировал прилететь сюда по какой-то чудесной причине, берущей начало в Ватикане, пишет редактор отдела зарубежных новостей Кюлли Каппер.
Уже давно никто не может предсказать новые выходки Дональда Трампа. Одно можно сказать наверняка: если президент США посетит главу государства, находящегося недалеко от границы с Россией, фотография этого президента должна подходить для аккаунта американского лидера в социальных сетях, и в этом сымсле профиль Алара Кариса может подойти лучше остальных.
В отличие от президента Эстонии, президент Эдгарс Ринкевичс, избранный Сеймом Латвии два года назад, столь же искусен во внешнеполитическом ландшафте, как и президент Финляндии Александр Стубб.
Ринкевичс долгое время был министром иностранных дел Латвии, а до этого занимал высокую должность в Министерстве обороны и держал в руках журналистское перо.
Однако Вашингтону он, вероятно, сейчас не понравился бы по той же причине, по которой финны не избрали Пекку Хаависто своим президентом.
Ринкевичс - гомосексуал. Он был одним из первых ведущих латвийских политиков, заявивших об этом публично. Трамп презирает сексуальные меньшинства и тех, кто борется за их права.
Президентом Литвы является опытный Гитанас Науседа, которого литовцы избрали на второй срок прошлым летом.
Науседа, прошедший путь от банкира до президента, не слишком ловко начал свою новую роль в 2019 году, но теперь его высокая фигура отлично выделяется на парадных фотографиях глав Балтийских государств.
Однако ладному Науседе не удалось помешать созданию правящей коалиции во главе с соцдемами, в которой одним из партнеров является партия «Заря Немана», набиравшая голоса антисемитскими лозунгами. Для Трампа же нападки на Израиль - это табу.
С точки зрения администрации Белого дома президент Польши Анджей Дуда является представителем совершенно «правильной» правопопулистской партии «Право и справедливость», но Дуда сейчас находится вне большой политики, примерно как Юри Ратас.
Польша готовится к президентским выборам. Не позднее начала июня станет известно имя нового главы государства, и самый популярный среди поляков кандидат в президенты явно будет «плыть» в совершенно противоположном направлении по сравнению со сторонниками Трампа.
Рейтинги предсказывают победу на выборах либерального градоначальника Варшавы Рафала Тшасковского, который симпатизировал Камале Харрис перед выборами в США.
Поэтому в кривом зеркале Трампа «недостатки» президентов других стран Балтии и будущего президента Польши могут говорить в пользу Кариса.