Уже давно никто не может предсказать новые выходки Дональда Трампа. Одно можно сказать наверняка: если президент США посетит главу государства, находящегося недалеко от границы с Россией, фотография этого президента должна подходить для аккаунта американского лидера в социальных сетях, и в этом сымсле профиль Алара Кариса может подойти лучше остальных.

В отличие от президента Эстонии, президент Эдгарс Ринкевичс, избранный Сеймом Латвии два года назад, столь же искусен во внешнеполитическом ландшафте, как и президент Финляндии Александр Стубб.

Ринкевичс долгое время был министром иностранных дел Латвии, а до этого занимал высокую должность в Министерстве обороны и держал в руках журналистское перо.

Однако Вашингтону он, вероятно, сейчас не понравился бы по той же причине, по которой финны не избрали Пекку Хаависто своим президентом.

Ринкевичс - гомосексуал. Он был одним из первых ведущих латвийских политиков, заявивших об этом публично. Трамп презирает сексуальные меньшинства и тех, кто борется за их права.

Президентом Литвы является опытный Гитанас Науседа, которого литовцы избрали на второй срок прошлым летом.

Науседа, прошедший путь от банкира до президента, не слишком ловко начал свою новую роль в 2019 году, но теперь его высокая фигура отлично выделяется на парадных фотографиях глав Балтийских государств.