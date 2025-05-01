Дегустации и экскурсии: десятки эстонских винодельен откроют свои двери для посетителей

Свои двери для посетителей 3 мая в 11 часов вновь откроют по всей стране 23 винодельни, входящие в Эстонский винный путь, чтобы отпраздновать начало нового сезона.

Традиционно посетители смогут насладиться дегустацией вин и бесплатными экскурсиями, знакомящими с производственными мощностями винодельни и ягодными садами. Открыты как уникальные домашние кафе, так и изысканные рестораны, где можно обменяться знаниями о выращивании растений и производстве напитков. А также выставки, концерты, ярмарки и другие интересные вещи - ознакомьтесь с программами виноделен, соберите компанию и приезжайте в гости!

Eesti Veinitee - это некоммерческая организация, созданная в 2020 году, целью которой является популяризация винной культуры, производства и туризма в Эстонии, а также повышение ценности местного сырья. Членом Eesti Veinitee может стать предприятие, производящее крафтовые вина из местного сырья и приветствующее туристов.