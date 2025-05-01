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ИНТЕРВЬЮ Глава ракетного подразделения Lockheed Martin: последние годы были самым динамичным периодом в моей карьере

Перевод: Павел Соболев
Церемония прибытия систем HIMARS на базу в Эмари.
Церемония прибытия систем HIMARS на базу в Эмари. Фото: Martin Pedaja

Для компании Lockheed Martin, флагмана оборонной промышленности США, годы войны в Украине означали эксплуатацию производственных линий на полную мощь, но, с другой стороны, и более мелкие компании, входящие в ее цепочку поставок, также подверглись значительной нагрузке.

Хотя ракетные системы HIMARS прибыли в Эстонию на этой неделе, работа в рамках этой сделки их производителя, компании Lockheed Martin, была завершена гораздо раньше: когда системы HIMARS были переданы армии США на заводе в Кэмпене, штат Арканзас. На мероприятии в Эмари также присутствовал Тим Кэхилл, глава подразделения ракет и управления огнем компании Lockheed Martin, который рассказал Postimees после церемонии в среду в целом о том, что происходит в оборонной промышленности.

- Что вы можете сказать о текущих переговорах между Эстонией и США о продаже и поставке дополнительных боеприпасов HIMARS в Эстонию?

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