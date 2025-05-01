Футбольная ассоциация Англии запретила трансперсонам играть за женские команды

Это адаптированный перевод статьи Би-би-си на английском. Оригинал можно прочесть здесь.

Согласно новым правилам ассоциации, участие в турнирах будет разрешено только тем, кто является биологической женщиной от рождения.

«Это сложный вопрос, и наша позиция всегда заключалась в том, что если произойдут существенные изменения в законодательстве, науке или в применении политики на уровне массового футбола, то мы пересмотрим её и при необходимости внесем изменения», - заявили в ФА.

«Мы понимаем, что это будет сложно для людей, которые просто хотят играть в любимую игру в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют. Мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, которые сейчас играют, чтобы объяснить изменения и рассказать, как они могут продолжать участвовать в игре», добавили в ассоциации.

Источники сообщили BBC Sport, что примеру английской ассоциации собирается последовать Футбольная ассоциация Шотландии.

Как ассоциация меняла свою политику

Запрет последовал вслед за постановлением Верховного суда Соединенного Королевства от 16 апреля, согласно которому понятие пола в британском законодательстве относится исключительно к биологическому полу. При этом транс-идентичность сама по себе является защищенной характеристикой, так что транслюди не должны подвергаться никаким формам дискриминации, подчеркивали судьи.