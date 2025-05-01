Футбольная ассоциация Англии запретила трансперсонам играть за женские команды

С первого июня трансгендерные спротсменки не смогут участвовать в женских соревнованиях по футболу в Англии, объявила местная Футбольная ассоциация (ФА). Запрет введен на фоне решения Верховного суда Великобритании, согласно которому юридическое определение женщины основано на биологическом поле. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Это адаптированный перевод статьи Би-би-си на английском. Оригинал можно прочесть здесь.
Согласно новым правилам ассоциации, участие в турнирах будет разрешено только тем, кто является биологической женщиной от рождения.
«Это сложный вопрос, и наша позиция всегда заключалась в том, что если произойдут существенные изменения в законодательстве, науке или в применении политики на уровне массового футбола, то мы пересмотрим её и при необходимости внесем изменения», - заявили в ФА.
«Мы понимаем, что это будет сложно для людей, которые просто хотят играть в любимую игру в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют. Мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, которые сейчас играют, чтобы объяснить изменения и рассказать, как они могут продолжать участвовать в игре», добавили в ассоциации.
Источники сообщили BBC Sport, что примеру английской ассоциации собирается последовать Футбольная ассоциация Шотландии.
Как ассоциация меняла свою политику
Запрет последовал вслед за постановлением Верховного суда Соединенного Королевства от 16 апреля, согласно которому понятие пола в британском законодательстве относится исключительно к биологическому полу. При этом транс-идентичность сама по себе является защищенной характеристикой, так что транслюди не должны подвергаться никаким формам дискриминации, подчеркивали судьи.
25 апреля британская Комиссия по равенству и правам человека опубликовала рекомендации о том, как следует исполнять постановление Верховного суда. Согласно им трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.
Футбольная ассоциация Англии не сразу ввела запрет, сначала ужесточив свою политику в отношении трансгендерных футболисток.
Согласно первым поправкам, опубликованным 11 апреля, если бы они захотели продолжить выступать на турнирах, им пришлось бы соответствовать более жестким критериям отбора. В частности, спортсменки должны были бы предоставить медицинские справки, подтверждающие, что уровень тестостерона у них был ниже установленного предела в течение как минимум последних 12 месяцев, а также предоставить записи о гормональной терапии и ежегодный отчет о лечении.
Новая официальная процедура будет включать «наблюдение за соответствием» со стороны представителя ФА и предоставит ассоциации «абсолютное право» принимать решение в каждом конкретном случае.
Реакция правозащитников
В прошлом месяце Футбольная ассоциация заявила, что среди миллионов игроков-любителей зарегистрированы 20 трансгендерных женщин.
По их данным, в профессиональном футболе Великобритании нет ни одной зарегистрированной трансгендерной женщины.
Фиона МакАнена, директор кампаний правозащитной организации Sex Matters, заявила, что решение ввести запрет для трансперсон участвовать в турнирах было «запоздалым» и что прежняя политика ассоциации была «бессмысленной».
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
После решения Верховного суда Натали Вашингтон, руководитель кампании «Футбол против трансфобии», заявила BBC Sport, что количество злоупотреблений в адрес трансгендерных людей увеличится.
«Я уверена, что мы увидим большее нежелание трансгендерных людей заниматься спортом и физической активностью», - сказала она.
«Всякий раз, когда по этому вопросу принимается юридическое или правительственное решение или какая-либо организация занимает определенную позицию, количество злоупотреблений увеличивается», добавила Натали Вашингтон.
На прошлой неделе антидискриминационная группа Kick it Out заявила, что решение Верховного суда будет иметь «далеко идущие последствия», и призвала «всех членов футбольного сообщества относиться друг к другу с уважением и состраданием».