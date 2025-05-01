Украинские военные беженцы с 1 мая больше не получают компенсацию за аренду жилья в Таллинне

Департамент социального страхования и Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения с сегодняшнего дня, 1 мая, прекратили сотрудничество, в рамках которого ранее выплачивались компенсации украинским военным беженцам, получившим временную защиту, на расходы, связанные с жильем и услугами переводчиков.
Военные беженцы до сих пор получали единовременную компенсацию за аренду жилья, которая помогала им найти постоянное место жительства в Эстонии. «Поддержка не исчезнет, но станет более целенаправленной и устойчивой», - заявила Лийз Палоотс, руководитель отдела миграции Департамента социального страхования.
«Мы постепенно переходим к нормальной работе, в рамках которой поддержка будет направлена в первую очередь на тех ходатайствующих о предоставлении международной защиты и ходатайствующих о виде на жительство на основании временной защиты, у которых нет сети поддержки в Эстонии и которые по указанию Департамента полиции и погранохраны находятся в организованных государством центрах размещения во время процедуры получения вида на жительство», - сказала он.
Департамент социального страхования оценивает возможность расторжения аналогичных договоров с другими местными органами власти, что обеспечит единый подход по всей стране и возврат к нормальному ритму.
«Это гарантирует, что поддержка украинских беженцев войны будет зависеть не от муниципалитета, в котором они проживают, а от их реальной потребности в помощи при переезде из центра размещения», - добавила Палоотс.
С июня 2022 года по апрель этого года поддержку получили почти 11 000 семей или лиц. В прошлом году поддержку получили 1710 семей или лиц, 62 процента из них воспользовались поддержкой в Таллинне. Максимальная сумма компенсации составляет до 1200 евро на домохозяйство.