Украинские военные беженцы с 1 мая больше не получают компенсацию за аренду жилья в Таллинне

Военные беженцы до сих пор получали единовременную компенсацию за аренду жилья, которая помогала им найти постоянное место жительства в Эстонии. «Поддержка не исчезнет, ​​но станет более целенаправленной и устойчивой», - заявила Лийз Палоотс, руководитель отдела миграции Департамента социального страхования.

«Мы постепенно переходим к нормальной работе, в рамках которой поддержка будет направлена ​​в первую очередь на тех ходатайствующих о предоставлении международной защиты и ходатайствующих о виде на жительство на основании временной защиты, у которых нет сети поддержки в Эстонии и которые по указанию Департамента полиции и погранохраны находятся в организованных государством центрах размещения во время процедуры получения вида на жительство», - сказала он.

Департамент социального страхования оценивает возможность расторжения аналогичных договоров с другими местными органами власти, что обеспечит единый подход по всей стране и возврат к нормальному ритму.

«Это гарантирует, что поддержка украинских беженцев войны будет зависеть не от муниципалитета, в котором они проживают, а от их реальной потребности в помощи при переезде из центра размещения», - добавила Палоотс.