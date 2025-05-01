Чт, 1.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Спасателям поступил сигнал о дыме вокруг жилого дома, к моменту их прибытия здание горело открытым пламенем

Техника Спасательной команды Ряпина. Иллюстративное фото.
Техника Спасательной команды Ряпина. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В четверг днем в волости Пыльва загорелся жилой дом, который к моменту прибытия спасателей уже был полностью охвачен пламенем.

Сообщение о пожаре в деревне Расина поступило в Центр тревоги в 12:40.

Представитель Спасательного департамента сообщил Lõuna-Postimees, что сигнал о пожаре поступил от случайного автомобилиста, проезжавшего по шоссе Ряпина-Расина; он заметил дым, который валил из жилого дома на берегу реки Лутсу.

Это был двухэтажный каменный дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже вышло за пределы здания. Внутри дома никого не было.

Пока неизвестно, было ли это заброшенное здание, и что могло стать причиной пожара.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх