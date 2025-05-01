Спасателям поступил сигнал о дыме вокруг жилого дома, к моменту их прибытия здание горело открытым пламенем

Сообщение о пожаре в деревне Расина поступило в Центр тревоги в 12:40.

Представитель Спасательного департамента сообщил Lõuna-Postimees, что сигнал о пожаре поступил от случайного автомобилиста, проезжавшего по шоссе Ряпина-Расина; он заметил дым, который валил из жилого дома на берегу реки Лутсу.

Это был двухэтажный каменный дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже вышло за пределы здания. Внутри дома никого не было.