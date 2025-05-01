Эстония проиграла в «Тондираба» Южной Корее и лишилась шансов на первое место на домашнем турнире чемпионата мира по хоккею

Матч начался блестяще для эстонской сборной. Мортену Юргенсу понадобилось всего полторы минуты, чтобы вывести Эстонию вперед. Он удачно воспользовался ситуацией, когда шайба оказалась на пятачке перед воротами после отраженного голкипером дальнего броска.

Однако праздничное настроение продлилось недолго. Корейцам, играющим в очень быструю игру, на 9-й минуте помог сравнять счет Ким Сан Еп, а примерно через четверть часа Ли Чон Мин вывел гостей вперед. В обоих случаях соперник получал довольно неожиданное преимущество перед воротами эстонцев.

Вторая треть матча прошла вяло, ни одна из команд не смогла захватить явную инициативу. У эстонцев также было двухминутное большинство, но оно оказалось фактически потраченным впустую.

К сожалению, соперники снова оказались теми, кто вытянул самую длинную соломинку в мутной воде. У эстонцев возникли проблемы при смене игроков, Кан Юн Сок остался один на один с вратарем Виллемом-Хенриком Койтмаа и мастерски разрешил ситуацию: счет стал 1:3.

Последние 20 минут не принесли существенных изменений в игру. Напряжение разрядилось на 47-й минуте, когда гостям удалось создать остроту в нападении, и Конг Ю-Чан снова отправил шайбу в ворота Койтмаа. Эстонцы приложили немало усилий, но так и не смогли достичь своей цели.

В целом хозяева поля совершили больше бросков по воротам: 24 против 20. Но Южная Корея была явно эффективнее и заслуженно победила.

Завтра в 19:30 Эстония встретится с Китаем в последнем туре турнира. По сути, это будет матч за третье место, при этом в случае сегодняшней победы над корейцами Эстония сохраняла бы шансы даже на первое место, но теперь об этом пришлось забыть.

Две сильнейшие сборные турнира, непобежденные пока что Южная Корея и Литва, определят победителя чемпионата в матче между собой.

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