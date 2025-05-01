В Таллинне заложен краеугольный камень делового центра Volta HUB

Заложен краеугольный камень крупнейшего в Пыхья-Таллинне делового центра Volta HUB. Якорным арендатором первой очереди строящегося Volta HUB станет MyFitness, который откроет здесь в начале нового года самый современный спортивный клуб в странах Балтии.
Девелопер недвижимости Endover продолжает работу по развитию квартала Volta, и заложил краеугольный камень делового центра Volta HUB площадью 40 700 квадратных метров, который станет крупнейшим многофункциональным центром района. Комплекс будет состоять из пяти зданий, из которых 30 000 м², или 75%, займут различные коммерческие, торговые и сервисные площади, а 25% - квартиры. Архитектуру Volta HUB разработала компания ARS Projekt.
«На сегодняшний день половина квартала Volta уже построена, и вместе с новыми жилыми и рабочими местами как в самом Volta, так и в окружающих проектах растет потребность в торговых и сервисных площадях», - сказал директор по развитию Endover Уку Тинт, пояснив, что Пыхья-Таллинн - особенно район «золотой мили» Ноблесснер-Вольта-Крулли - нуждается в дополнительных сервисах и торговых площадях, которые позволили бы живущим и работающим в Пыхья-Таллинне людям решать повседневные вопросы по принципу «15-минутного города».
Председатель правления компании Metropoli Ehitus, строящей Volta HUB, Хенри Эрмус отметил, что создание современного городского пространства на месте исторического промышленного здания - проект нетипичный: «Это требует особого внимания к деталям и очень тесного сотрудничества между застройщиком, проектировщиками и архитекторами. Наша цель - объединить исторический характер и достоинство здания с современным функционалом и высоким качеством строительства».
Якорным арендатором первой очереди Volta HUB станет MyFitness, который создаст в Пыхья-Таллинне крупнейший и самый современный спортивный клуб района. По словам директора по развитию Endover, помимо спортивного клуба, в рамках первой очереди Volta HUB также ведутся переговоры с продуктовыми магазинами, ресторанами, кафе, компаниями сферы услуг и поставщиками медицинских услуг.
«MyFitness уже некоторое время рассматривал возможность расширения в Пыхья-Таллинн, поскольку мы получали от наших членов отзывы, что именно в этом районе нас очень ждут. Это развивающаяся городская среда, где население постоянно растет, и спортивный клуб ближе к дому - услуга, которую здесь действительно ждут», - рассказала член правления MyFitness Тийна Матикайнен.
В новом клубе будет около 2000 кв. метров тренировочных площадей - тренажерный зал с самым современным оборудованием, групповые тренировки от силовых до йоги, эксклюзивная бутиковая студия и удобные гардеробы с саунами. Также планируется обустройство зоны Recovery zone для восстановления после тренировок и смузи-бара. По словам Тийны Матикайнен, клуб должен быть готов уже в начале 2026 года.
На следующих этапах развития Volta HUB запланировано появление крупного продуктового магазина, повседневных мелких услуг, центра семейных врачей, стоматологии, аптеки и других медицинских услуг, торговых площадей, офисов и эксклюзивных квартир. Интерес к помещениям также проявляют образовательные учреждения, а среди жителей района большой популярностью пользуется идея дневного спа.