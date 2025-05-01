В Таллинне заложен краеугольный камень делового центра Volta HUB

Девелопер недвижимости Endover продолжает работу по развитию квартала Volta, и заложил краеугольный камень делового центра Volta HUB площадью 40 700 квадратных метров, который станет крупнейшим многофункциональным центром района. Комплекс будет состоять из пяти зданий, из которых 30 000 м², или 75%, займут различные коммерческие, торговые и сервисные площади, а 25% - квартиры. Архитектуру Volta HUB разработала компания ARS Projekt.

«На сегодняшний день половина квартала Volta уже построена, и вместе с новыми жилыми и рабочими местами как в самом Volta, так и в окружающих проектах растет потребность в торговых и сервисных площадях», - сказал директор по развитию Endover Уку Тинт, пояснив, что Пыхья-Таллинн - особенно район «золотой мили» Ноблесснер-Вольта-Крулли - нуждается в дополнительных сервисах и торговых площадях, которые позволили бы живущим и работающим в Пыхья-Таллинне людям решать повседневные вопросы по принципу «15-минутного города».

Председатель правления компании Metropoli Ehitus, строящей Volta HUB, Хенри Эрмус отметил, что создание современного городского пространства на месте исторического промышленного здания - проект нетипичный: «Это требует особого внимания к деталям и очень тесного сотрудничества между застройщиком, проектировщиками и архитекторами. Наша цель - объединить исторический характер и достоинство здания с современным функционалом и высоким качеством строительства».