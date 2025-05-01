Горсобрание: несколько школ в Кохтла-Ярве в следующем учебном году смогут частично организовывать обучение на русском языке

Также частичное использование русского языка в качестве языка обучения в следующем учебном году разрешено в Кесклиннаской и Славянской основных школах города Кохтла-Ярве.

В сообщении горсобрания подчеркивается, что все образовательные учреждения города придерживаются цели как можно более быстрого перехода полностью на эстонский язык обучения, но, несмотря на это, некоторым школам и классам требуется для этого больше времени.

По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, одной из приоритетных задач при переходе на эстонский язык обучения является обеспечение плавности процесса и гибкости условий.

«Изменения, связанные с этим переходом, проходят с лета прошлого года и происходят поэтапно. На процесс перехода положительно влияет языковое погружение, которое происходит в разных классах в разном объеме, и используются различные методики обучения и индивидуальный подход. Для обеспечения плавного процесса перехода горуправа составила несколько планов действий и план мониторинга. Большое внимание уделяют изучению внутренней среды образовательных учреждений, наличию материалов на эстонском языке и контролю использования эстонского языка для общения между собой».

Как подчеркнул Одинец, делается акцент и на сотрудничестве с разными партнерами, в основе которого - повышение эффективности использования эстонского языка и важность индивидуального обучения.