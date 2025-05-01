Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца и отправляет его представителем США в ООН

О том, что Уолтца отправляют в отставку, в четверг написали сразу несколько авторитетных американских СМИ.

По информации, имевшейся у телекомпании CBS, партнера Би-би-си в Северной Америке, со своих постов должны были уйти и Уолтц, и его заместитель Алекс Вонг.

Телекомпания Fox News, идейно близкая к администрации Трампа, сообщила со ссылкой на свои источники, что Уолтц, Вонг и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уже уволены. По имевшейся у Fox News информации, Дональд Трамп должен был скоро что-то заявить по этому поводу.

Но Белый дом какое-то время отказывался комментировать сообщения об отставке Уолтца.

Несколько недель назад Уолтц стал главным фигурантом скандала с обсуждением секретных планов американских ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal. Именно он добавил главного редактора журнала Atlantic в чат, где обсуждалась операция.

Сайт телекомпании CNN пишет, что тогда Трамп поддержал Уолтца, чтобы не делать немедленных уступок своим противникам, но с тех пор, по словам многих чиновников, отставка Уолтца стала лишь вопросом времени.

По словам анонимного собеседника CNN, Уолтцу еще в начале этой недели сообщили, что «его время во главе Совета национальной безопасности закончилось».

Агентство Reuters пишет, что скандал с чатом в Signal был не единственной причиной отставки.