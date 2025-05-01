Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца и отправляет его представителем США в ООН

Дональд Трамп в четверг подтвердил появившиеся в прессе сообщения об увольнении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Трамп объявил, что Уолтц станет представителем США в ООН, а его пост временно будет совмещать со своим основным госсекретарь Марко Рубио.
О том, что Уолтца отправляют в отставку, в четверг написали сразу несколько авторитетных американских СМИ.
По информации, имевшейся у телекомпании CBS, партнера Би-би-си в Северной Америке, со своих постов должны были уйти и Уолтц, и его заместитель Алекс Вонг.
Телекомпания Fox News, идейно близкая к администрации Трампа, сообщила со ссылкой на свои источники, что Уолтц, Вонг и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уже уволены. По имевшейся у Fox News информации, Дональд Трамп должен был скоро что-то заявить по этому поводу.
Но Белый дом какое-то время отказывался комментировать сообщения об отставке Уолтца.
Несколько недель назад Уолтц стал главным фигурантом скандала с обсуждением секретных планов американских ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal. Именно он добавил главного редактора журнала Atlantic в чат, где обсуждалась операция.
Сайт телекомпании CNN пишет, что тогда Трамп поддержал Уолтца, чтобы не делать немедленных уступок своим противникам, но с тех пор, по словам многих чиновников, отставка Уолтца стала лишь вопросом времени.
По словам анонимного собеседника CNN, Уолтцу еще в начале этой недели сообщили, что «его время во главе Совета национальной безопасности закончилось».
Агентство Reuters пишет, что скандал с чатом в Signal был не единственной причиной отставки.
Анонимный собеседник Reuters, которого агентство характеризует как человека, знакомого с динамикой отношений в администрации Трампа, говорит, что Уолтц придерживался слишком «ястребиных» взглядов, и это не устраивало Трампа.
«Уолтц и Вонг относились к числу "ястребов" среди ближайших советников Трампа, в том числе по вопросам, связанным с Ираном и Китаем, включая политику США в отношении Тайваня», - пояснила изданию Responcible Statecraft военный аналитик Дженнифер Каванах.
«Уолтц и Вонг часто выглядели рассинхронизированными с Трампом, который явно хочет избежать войны с Ираном и, похоже, меньше склонен защищать Тайвань, чем прежние президенты», - продолжила Каванах.
Кроме того, по словам собеседника Reuters, Уолтц недостаточно хорошо справлялся со своей главной задачей - координацией работы разных ведомств в сфере внешней политики.
Поиски виновного?
Как объясняет корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер, с момента, когда разразился скандал вокруг чата в Signal, дело выглядело так, что наказанным за него, скорее всего, окажется именно Майк Уолтц.
Во-первых, рассуждает Зуркер, именно с аккаунта Уолтца в секретный чат был случайно приглашен журналист Джеффри Голдберг.
А кроме того, из всех высокопоставленных членов администрации, участвовавших в чате, с увольнением Уолтца - и назначением его преемника - у Трампа будет меньше всего политических проблем. Дело в том, что советник по национальной безопасности не утверждается сенатом, а просто назначается и увольняется решением президента.
CNN, как и другие издания, пишет, что в качестве замены Уолтцу рассматривается кандидатура друга Трампа, бизнесмена-девелопера и спецпредставителя президента на переговорах по Ближнему Востоку и войне в Украине Стива Уиткоффа, но решение еще не принято.
Впрочем, по сведениям CNN, сам Уиткофф сказал близким к нему людям, что не хочет занимать этот пост. По словам собеседников телекомпании, они не думают, что именно на Уиткоффа падет выбор, но не исключают, что он согласится, если Трамп прямо попросит его об этом.
Уолтц станет первым крупным чиновником новой администрации Дональда Трампа, отправленным в отставку.
Майк Уолтц, которому сейчас 51 год, до назначения советником по национальной безопасности в течение шести лет работал конгрессменом от его родной Флориды.
До того Уолтц был военным, офицером спецназа. Он побывал в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке, затем служил на руководящей должности в Пентагоне, а позже стал советником вице-президента Дика Чейни при президенте Джордже Буше.