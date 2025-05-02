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Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес вступил в необычную партию (1)

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес.
Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Tairo Lutter

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес, который почти двадцать лет не состоял ни в одной партии, заявил, что решил присоединиться к партии Volt Europa.

По словам Ильвеса, Европу сейчас ждут совсем другие вызовы, чем прежде: полномасштабная агрессия России против Украины и изменение отношения Соединенных Штатов к Европе ставят под вопрос стабильность трансатлантических отношений последних восьмидесяти лет.

Партия пишет на своем сайте, что она создана с целью противостоять популистам. Это первая общеевропейская партия, которая не привязана к конкретной стране. 

«Мы – панъевропейская, прагматичная и прогрессивная сила. Стремясь поддерживать разнообразие, мы объединяемся вокруг общих целей и ценностей. Мы задаем необходимые вопросы и предлагаем реалистичные решения общеевропейских проблем», - сказано на сайте Volt.

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