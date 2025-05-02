По словам Ильвеса, Европу сейчас ждут совсем другие вызовы, чем прежде: полномасштабная агрессия России против Украины и изменение отношения Соединенных Штатов к Европе ставят под вопрос стабильность трансатлантических отношений последних восьмидесяти лет.



Партия пишет на своем сайте, что она создана с целью противостоять популистам. Это первая общеевропейская партия, которая не привязана к конкретной стране.