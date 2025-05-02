Citadele понизил прогнозы экономического роста стран Балтии, сильнее всего – для Эстонии

Учитывая возросшие риски для мировой экономики и связанные с тарифной политикой угрозы банк Citadele решил скорректировать в сторону понижения прогнозы экономического роста стран Балтии. Хотя экономика всех трех стран должна вырасти и в этом году, темпы роста будут ниже, чем прогнозировалось в конце 2024 года. Citadele снизил прогноз по ВВП Эстонии на 0,6%, а по Литве и Латвии - на 0,3%.

Согласно новому прогнозу Citadele, в 2025 году ВВП Эстонии вырастет на 1,8%, Латвии - на 1,9%, а Литвы - на 2,6%.

По словам эксперта по частному банкингу Citadele Роберта Ягера, позитивный момент заключается в том, что после нескольких лет перерыва все страны Балтии вновь демонстрируют рост ВВП. Однако плохая новость в том, что рост будет скромнее, чем предполагалось ранее. Одной из важных причин пересмотра макропрогнозов является негативное влияние, вызванное тарифной войной.

«Хотя мы верим, что Европейскому союзу и США удастся договориться о снижении действующих 20% тарифов на импорт из Европы, невозможно игнорировать и возможные риски», - отметил Ягер. По его словам, банк исходит из того, что 20% импортный тариф на товары из еврозоны снизил бы рост ВВП еврозоны на один процентный пункт и замедлил бы рост ВВП стран Балтии на 0,3 процентного пункта.