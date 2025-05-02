Банк Citadele понизил прогнозы экономического роста стран Балтии, сильнее всего - для Эстонии.
Учитывая возросшие риски для мировой экономики и связанные с тарифной политикой угрозы банк Citadele решил скорректировать в сторону понижения прогнозы экономического роста стран Балтии. Хотя экономика всех трех стран должна вырасти и в этом году, темпы роста будут ниже, чем прогнозировалось в конце 2024 года. Citadele снизил прогноз по ВВП Эстонии на 0,6%, а по Литве и Латвии - на 0,3%.
Согласно новому прогнозу Citadele, в 2025 году ВВП Эстонии вырастет на 1,8%, Латвии - на 1,9%, а Литвы - на 2,6%.
По словам эксперта по частному банкингу Citadele Роберта Ягера, позитивный момент заключается в том, что после нескольких лет перерыва все страны Балтии вновь демонстрируют рост ВВП. Однако плохая новость в том, что рост будет скромнее, чем предполагалось ранее. Одной из важных причин пересмотра макропрогнозов является негативное влияние, вызванное тарифной войной.
«Хотя мы верим, что Европейскому союзу и США удастся договориться о снижении действующих 20% тарифов на импорт из Европы, невозможно игнорировать и возможные риски», - отметил Ягер. По его словам, банк исходит из того, что 20% импортный тариф на товары из еврозоны снизил бы рост ВВП еврозоны на один процентный пункт и замедлил бы рост ВВП стран Балтии на 0,3 процентного пункта.
Важно отметить, что влияние на Балтийский регион, скорее всего, будет меньшим, чем на еврозону в целом, поскольку здесь доминируют малые предприятия, уже адаптировавшиеся к более медленному экономическому росту и для которых достаточно сохранения текущих объемов экспорта как в Германию, так и в остальную часть еврозоны. Кроме того, Ягер считает, что более высокие тарифы побудят немецких и скандинавских производителей активнее размещать заказы в странах Балтии, чтобы сэкономить на производственных издержках и сохранить экспортные объемы.
По словам Ягера, Литва должна сохранить статус самой сильной экономики в странах Балтии, однако повторить впечатляющий рост прошлого года не удастся. Сейчас литовскую экономику поддерживают несколько секторов: промышленность, розничная торговля, строительство и рынок недвижимости.
В то же время в последние месяцы стали проявляться первые признаки ослабления – например, по данным Еврокомиссии, оптимизм литовских потребителей опустился до самого низкого уровня за последние два года, хотя напрямую на внутреннем потреблении это пока не сказалось.
После двух лет подряд падения ВВП экономика Эстонии в этом году должна вырасти на 1,8%. Первые признаки восстановления уже заметны: растет оптимизм в промышленности и сфере услуг, на подъеме находится и розничная торговля.
Экономика Латвии в 2024 году оставалась на месте, но в этом году ожидается рост ВВП на 1,9%. Особенно заметно восстановление во внутреннем потреблении Латвии, где уверенность потребителей и их расходы ощутимо увеличиваются.