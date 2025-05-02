Департамент статистики: за год цены выросли более чем на четыре процента

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в апреле 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1,2 процента по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года - на 4,4 процента.
Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в Эстонии, гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP.
«Согласно первоначальной оценке, в апреле наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказало, с одной стороны, подорожание услуг здравоохранения и продуктов питания, а с другой . снижение расходов на жилье», - отметил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
Департамент статистики опубликует данные индекса потребительских цен за апрель 8 мая и данные гармонизированного индекса потребительских цен 16 мая.