Невероятно: Калдвеэ и Лилль одержали победу в практически проигранном матче и вышли в плей-офф

Хотя для чехов этот матч уже ничего не решал, завершить турнир они хотели достойно и устроили прошлогодним серебряным призерам чемпионата мира серьезную борьбу. В последнем, восьмом туре при счете 5:5 чехам было достаточно точного броска по единственному эстонскому камню в доме, чтобы победить. Но этот бросок оказался чуть неточным, и из круга вылетели оба камня. Нулевая партия привела к дополнительному раунду, где уже у Эстонии было преимущество последнего броска. Им удалось воспользоваться этим шансом и уверенно довести матч до победы.

Уже в первом раунде у Калдвеэ и Лилля возникли сложности: несколько бросков не удались, чем соперники тут же воспользовались, заработав два очка.

Во втором туре, где у Эстонии был последний бросок, ситуация в доме вновь сложилась не в пользу нашей команды – дом оказался заполнен чешскими камнями. В итоге, по видеозаписи показалось, что для определения позиции понадобится измерительный прибор, однако оба дуэта согласились, что эстонский камень стоит лучше остальных, и отставание сократилось до 1:2.

В третьем энде минимальное очко вновь досталось чехам. В четвертом у Эстонии был шанс заработать два очка при предельно точном последнем броске, но чуть-чуть не хватило, и этот этап принес лишь одно очко. Таким образом, на экваторе матча Калдвеэ и Лилль уступали в счете 2:3.