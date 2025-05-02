Невероятно: Калдвеэ и Лилль одержали победу в практически проигранном матче и вышли в плей-офф

В четверг на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар, который проходит в канадском Фредериктоне, Марие Калдвеэ и Харри Лилль выполнили первую задачу – обеспечили себе попадание на Олимпиаду в Милан–Кортину. Затем в напряжённой последней игре группового этапа они одолели чешскую пару Юлие Зелингерова – Вит Хабицовски со счетом 6:5 и пробились в плей-офф.
Хотя для чехов этот матч уже ничего не решал, завершить турнир они хотели достойно и устроили прошлогодним серебряным призерам чемпионата мира серьезную борьбу. В последнем, восьмом туре при счете 5:5 чехам было достаточно точного броска по единственному эстонскому камню в доме, чтобы победить. Но этот бросок оказался чуть неточным, и из круга вылетели оба камня. Нулевая партия привела к дополнительному раунду, где уже у Эстонии было преимущество последнего броска. Им удалось воспользоваться этим шансом и уверенно довести матч до победы.
Уже в первом раунде у Калдвеэ и Лилля возникли сложности: несколько бросков не удались, чем соперники тут же воспользовались, заработав два очка.
Во втором туре, где у Эстонии был последний бросок, ситуация в доме вновь сложилась не в пользу нашей команды – дом оказался заполнен чешскими камнями. В итоге, по видеозаписи показалось, что для определения позиции понадобится измерительный прибор, однако оба дуэта согласились, что эстонский камень стоит лучше остальных, и отставание сократилось до 1:2.
В третьем энде минимальное очко вновь досталось чехам. В четвертом у Эстонии был шанс заработать два очка при предельно точном последнем броске, но чуть-чуть не хватило, и этот этап принес лишь одно очко. Таким образом, на экваторе матча Калдвеэ и Лилль уступали в счете 2:3.
В пятом раунде нашим спортсменам удалось создать небольшое давление на соперников, но Зелингерова очень точно выполнила последний бросок, выбила два эстонских камня и принесла своей команде минимальную победу в энде – 1:0.
В шестом туре эстонская пара решила воспользоваться power play в надежде выйти вперед. Однако чехи продемонстрировали отличную точность и выстроили выгодную для себя позицию. Ни Лилль, ни Калдвеэ не смогли ответить максимально удачно, и хотя последним броском еще оставалась возможность заработать очко, в итоге оно досталось соперникам - и то лишь с минимальным преимуществом. За два раунда до конца счет стал 2:5 не в пользу эстонцев.
Однако в седьмом туре надежда вернулась: когда казалось, что можно взять два очка, Калдвеэ своим последним броском сумела добыть сразу три, и счет сравнялся. В восьмом туре чехи применили power play, хорошо выстроили игру и были близки к еще одному очку, но Зелингерова не справилась с нервным напряжением при исполнении не самого простого последнего броска. А вот в дополнительном энде Калдвеэ свою возможность реализовала.
Сборная Эстонии, одержавшая шесть побед, заняла второе место в группе B и в пятницу сыграет в четвертьфинале против хозяйки турнира - Канады. Такое же количество побед набрали и команды США (победила Испанию 10:2) и Норвегии (обыграла Турцию 7:4). В так называемом «мертвом круге» каждая из этих сборных выиграла по одной встрече друг у друга, после чего решающим фактором стали точные броски, выполненные по ходу турнира. Лучшие результаты оказались у эстонской пары, далее следовали США и Норвегия.
Победителем группового этапа стала сборная Австралии, одержавшая восемь побед. В последнем туре она обыграла Новую Зеландию со счетом 7:5. Кроме того, сборная Швейцарии одержала победу над Японией – 7:6.
Итоговая таблица группы B: Австралия - 8 побед, Эстония, США и Норвегия - по 6, Новая Зеландия, Швейцария и Япония - по 5, Чехия - 3, Турция - 1, Испания - 0.
Из группы A дальше проходят Италия, Шотландия и Канада. Италия и Австралия получили прямые путевки в полуфинал, а во втором четвертьфинале встретятся Шотландия и США. Победитель матча между Эстонией и Канадой в полуфинале сыграет с олимпийским чемпионом Пекина - сборной Италии, которая единственная прошла групповой этап этого чемпионата мира без поражений.
Четвертьфиналы состоятся уже в пятницу в 10:00 по канадскому времени, то есть в 16:00 по времени Эстонии.