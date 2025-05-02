Новый рейтинг RSF: свобода СМИ на исторически низком уровне. Эстония – на втором месте

Положение свободы слова в мире - хуже, чем когда-либо в истории, считают составители соответствующего рейтинга «Репортеров без границ». Россия оказалась в нем 171-й, Германия выпала из первой десятки.
«Свобода слова в мире находится на исторически низком уровне», - такими словами начинается ежегодный рейтинг свободы прессы организации «Репортеры без границ» (RSF), опубликованный в пятницу, 2 мая. Он основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.
Сложная или очень серьезная ситуация для сотрудников СМИ, по данным рейтинга, наблюдается в 90 из 180 наблюдаемых стран и территорий. «Помимо нестабильной обстановки в сфере безопасности и растущего авторитаризма, основной причиной этого является экономическое давление», - говорится в пресс-релизе, сопровождающем доклад. Составители рейтинга отмечают: сегодня редакции по всему миру все чаще вынуждены выбирать между стремлением к независимости и экономическим выживанием.
СМИ испытывают финансовые проблемы по всему миру
Исполнительный директор RSF Аня Остерхаус объясняет финансовые трудности у СМИ по всему миру тем, что независимая журналистика - это заноза в глазу автократов.
«Если СМИ будут финансово истощены, кто тогда будет разоблачать ложную информацию, дезинформацию и пропаганду? Поэтому, помимо нашей ежедневной борьбы за безопасность журналистов, мы также выступаем за укрепление экономических основ журналистики», - говорит она.
По данным «Репортеров без границ», в 160 из 180 наблюдаемых стран СМИ совсем не могут вести стабильную деятельность или могут, но с трудом. В почти трети стран редакции закрывались по экономическим причинам, чему часто предшествовало давление со стороны властей. В 46 государствах СМИ контролируются лишь небольшим числом владельцев. Одно из таких государств, уточняют авторы рейтинга, - Россия.
Россия - в первой десятке рейтинга свободы прессы с конца
Россия в рейтинге «Репортеров без границ» опустилась на 9 строк за год на рекордное для себя 171-е место, заняв десятую строчку с конца рейтинга. По 100-балльной системе страна набрала всего 24,57 балла. По соседству с ней расположились Египет и Никарагуа.
Худший показатель среди постсоветских стран - у Туркменистана. Центральноазиатская страна заняла 174-е, седьмое с конца место, с результатом в 19,14 балла. Ниже оказались только Афганистан, Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея.
Соседствуют на 166-й и 167-й строчках таблицы опередившие Россию Беларусь и Азербайджан с показателями в 25,73 и 25,47 очка соответственно. Недалеко друг от друга оказались и несколько центральноазиатских государств: Таджикистан (153-е место, 32,21 балла), Узбекистан (148-е место, 35,24 балла), Кыргызстан (144-е место, 37,46 балла) и Казахстан (141-е место, 39,34 балла).
11 позиций за год потеряла и Грузия (114-е место, 50,53 балла), где в результате парламентских выборов, вызвавших критику на международной арене и протесты внутри страны, власть сохранила партия «Грузинская мечта», которую считают близкой к Кремлю.
Рекламный рынок в стране сегодня, говорится в пресс-релизе RSF, контролируется олигархом и фактическим правителем Бидзиной Иванишвили, что лишает независимые СМИ рекламных доходов. Принятие иностранной финансовой помощи криминализируется также из-за закона об «иноагентах», принятого парламентом страны в 2024 году.
«Таким образом, а также из-за жестокого насилия в отношении представителей СМИ, становится все труднее объективно освещать продолжающиеся уже несколько месяцев протесты против правящей партии "Грузинская мечта"», - уточняют в организации.
Украина, Молдова и Армения - в верхней половине рейтинга. Среди лидеров - страны Балтии
На 62-й строчке списка расположилась Украина, в которой из-за развязанной Россией войны продолжает действовать военное положение. «Репортеры без границ» отмечают, что от финансовой помощи, в основном до сих пор поступавшей из США, там зависят около 90% СМИ. Поэтому решение Дональда Трампа сократить финансирование агентству USAID может серьезно повлиять на местную медиасферу.
На 34-й и 35-й позициях оказались Армения и Молдова соответственно. При этом Ереван показал самый большой рост среди постсоветских стран, прибавив сразу 9 позиций за год.
В числе стран с самым высоким уровнем свободы прессы, по мнению составителей рейтинга, - страны Балтии. Так, 15-е место с результатом в 81,82 балла заняла Латвия, 14-й (82,27 балла) оказалась Литва, а Эстония (89,46 балла) в списке RSF заняла второе место, уступив лишь Норвегии.
При этом в Литве и Латвии на фоне продолжающейся войны России против Украины действует запрет на вещание российских телеканалов, а также заблокированы сайты ряда российских СМИ. Латвийский национальный регулятор NEPLP наравне с российскими государственными СМИ ограничивает доступ к ресурсам, которые распространяют контент, противоречащий информационной и национальной безопасности страны. Среди запрещенных там лишь за последние полгода - сайты российских вузов «Синергия» и МГИМО, а также сайт телеканала RTVI.
Германия выпала из Топ-10 рейтинга свободы прессы
Германия в рейтинге свободы прессы 2025 года опустилась на одну строчку и заняла 11-е место с 83,85 балла. Составители рейтинга отмечают, что в 2024 году опасности подвергались журналисты, исследующие праворадикальные сообщества и партии.
«Они сообщают о враждебном отношении, угрозах, оскорблениях и страхе физического насилия», - сказано в пресс-релизе RSF. Там добавили, что организация зафиксировала многочисленные случаи, когда журналисты сообщали о чрезмерных препятствиях при освещении конфликта на Ближнем Востоке.
«Репортеры без границ» также призвали власти Германии провести реформы, чтобы улучшить экономическую ситуацию СМИ в стране и укрепить медийное разнообразие.