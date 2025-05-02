Новый рейтинг RSF: свобода СМИ на исторически низком уровне. Эстония – на втором месте

«Свобода слова в мире находится на исторически низком уровне», - такими словами начинается ежегодный рейтинг свободы прессы организации «Репортеры без границ» (RSF), опубликованный в пятницу, 2 мая. Он основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.

Сложная или очень серьезная ситуация для сотрудников СМИ, по данным рейтинга, наблюдается в 90 из 180 наблюдаемых стран и территорий. «Помимо нестабильной обстановки в сфере безопасности и растущего авторитаризма, основной причиной этого является экономическое давление», - говорится в пресс-релизе, сопровождающем доклад. Составители рейтинга отмечают: сегодня редакции по всему миру все чаще вынуждены выбирать между стремлением к независимости и экономическим выживанием.

СМИ испытывают финансовые проблемы по всему миру

Исполнительный директор RSF Аня Остерхаус объясняет финансовые трудности у СМИ по всему миру тем, что независимая журналистика - это заноза в глазу автократов.

«Если СМИ будут финансово истощены, кто тогда будет разоблачать ложную информацию, дезинформацию и пропаганду? Поэтому, помимо нашей ежедневной борьбы за безопасность журналистов, мы также выступаем за укрепление экономических основ журналистики», - говорит она.