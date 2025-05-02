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Российский теннисист угрожал сопернику убийством: однажды кто-то тебя убьет

Корентен Муте.
Корентен Муте. Фото: A PITTORE/NEIRDAPROD/SIPA

Проходящий во французском Экс-ан-Провансе турнир серии ATP Challenger оказался в центре внимания из-за некрасивого инцидента.

По словам выступавшего перед домашней публикой Корентена Муте (ATP 82), его соперник, россиянин Павел Котов (ATP 121), повел себя не только неспортивно, но и вышел далеко за пределы дозволенного. Что же произошло?

В первом круге основной сетки счет был 7:6, 3:6, 5:5 в пользу француза, когда матч был прерван из‑за наступления темноты. Вскоре после этого Муте опубликовал в соцсети X угрозы со стороны соперника.

«„Если ты еще раз выйдешь к сетке, я тебя убью. Когда‑нибудь кто‑нибудь тебя прикончит.“ И за это даже не последовало предупреждения. Значит, такие слова на корте допустимы. Если вы не хотите, чтобы я вмешивался, то зачем вообще выполняете свою работу», – написал Муте, раскритиковав также арбитра.

Спустя некоторое время оригинальная публикация исчезла, однако ее скриншот уже был в обращении. Например, его опубликовал пользователь Avantage Tennis, освещающий французский теннис.

Муте сделал репост этой записи и добавил: «Теперь я не смогу спокойно спать».

Накануне во второй половине дня матч был доигран. Муте выиграл два гейма подряд и одержал победу в поединке со счетом 7:6, 3:6, 7:5. После окончания встречи соперники не пожали друг другу руки.

Котов воздержался от комментариев.

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