Российский теннисист угрожал сопернику убийством: однажды кто-то тебя убьет

По словам выступавшего перед домашней публикой Корентена Муте (ATP 82), его соперник, россиянин Павел Котов (ATP 121), повел себя не только неспортивно, но и вышел далеко за пределы дозволенного. Что же произошло?

В первом круге основной сетки счет был 7:6, 3:6, 5:5 в пользу француза, когда матч был прерван из‑за наступления темноты. Вскоре после этого Муте опубликовал в соцсети X угрозы со стороны соперника.

«„Если ты еще раз выйдешь к сетке, я тебя убью. Когда‑нибудь кто‑нибудь тебя прикончит.“ И за это даже не последовало предупреждения. Значит, такие слова на корте допустимы. Если вы не хотите, чтобы я вмешивался, то зачем вообще выполняете свою работу», – написал Муте, раскритиковав также арбитра.

Спустя некоторое время оригинальная публикация исчезла, однако ее скриншот уже был в обращении. Например, его опубликовал пользователь Avantage Tennis, освещающий французский теннис.

Corentin Moutet aurait été menacé de mort par Pavel Kotov lors de leur match du 1er tour à Aix-en-Provence. 😳



« La prochaine fois que tu viendras sur au filet, je te tuerai »



« Un jour, quelqu'un te tuera »



(@moutet99) pic.twitter.com/H00Zu8R0LS — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) April 30, 2025

Муте сделал репост этой записи и добавил: «Теперь я не смогу спокойно спать».

Je vais avoir du mal à dormir.. https://t.co/WtPgSG0Emx — Corentin Moutet (@moutet99) April 30, 2025

Накануне во второй половине дня матч был доигран. Муте выиграл два гейма подряд и одержал победу в поединке со счетом 7:6, 3:6, 7:5. После окончания встречи соперники не пожали друг другу руки.

COCOOOO MOUTET 🇫🇷



Après l'interruption hier à 5-5, Coco revient sur le court et termine le boulot face à Kotov devant énormément de monde !



Forcément particulier, surtout vu les déclarations de Moutet hier, qui avait accusé Kotov de l'avoir menacé de mort. Pas de poignet de… pic.twitter.com/WzoFxwtxH9 — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 1, 2025