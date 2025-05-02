Тройное убийство в Швеции стало мировой сенсацией. Подозреваемый задержан

«Шведская кровавая баня» - так называет произошедшее 30 апреля в Швеции британская Daily Mail: «Ужас объял Швецию после расстрела: вооруженная полиция ворвалась в университетский городок после того, как три человека были убиты и еще несколько получили огнестрельные ранения перед празднованием Вальпургиевой ночи. Преступник все еще на свободе».

Британская газета The Sun пишет о «ужасе в салоне», имея в виду то, что убийства произошли в парикмахерской. «Три человека погибли в результате стрельбы в парикмахерской в ​​Швеции - полиция начинает расследование убийства и ищет мужчину, который скрылся на электросамокате».

Об инциденте также сообщают норвежские, датские и финские газеты. Арабский новостной канал Al Jazeera сообщает: «Более десятилетия эта скандинавская страна страдает от волны бандитского насилия, переросшего в эпидемию перестрелок. В 2022 году к власти пришло правое правительство меньшинства, пообещавшее бороться с бандитским насилием».

В испанских СМИ Уппсалу называют пригородом Стокгольма. Российские СМИ также подхватили новость. Российские «Известия» использовали для иллюстрации новости фотографию королевского дворца в Стокгольме.

Согласно последним данным всего через два часа после того, как в парикмахерской в ​​Уппсале были найдены убитыми трое мужчин, полиция задержала предполагаемого стрелка.