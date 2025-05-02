Представители ЭПХЦ посетили Иерусалим: во главе делегации был митрополит Евгений, оставшийся в Эстонии без вида на жительство

Напомним, что в январе прошлого года Эстония не продлила вид на жительство митрополиту Евгению (в миру - Валерию Решетникову), поскольку его деятельность представляла для страны угрозу безопасности.

«Государство решило не продлевать вид на жительство, поскольку Решетников в своих публичных выступлениях и деятельности поддерживает агрессора и, несмотря на предупреждения, не изменил своего поведения», - объяснил в январе прошлого года руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

В частности, представители Министерства внутренних дел неоднократно разговаривали с Решетниковым и объясняли ему, что в своих публичных выступлениях и деятельности он должен отказаться от оправдания кремлевского режима и военных действий России. Несмотря на предупреждения, Решетников так и не изменил своего поведения, которое противоречит правовому полю и ценностям Эстонии. В связи с этим его действия были признаны угрозой для безопасности государства.

В пятницу ЭПХЦ сообщила, что Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III принял делегацию Эстонской православной христианской церкви во главе с митрополитом Евгением. В ее состав вошли викарий Таллиннской епархии ЭПХЦ епископ Тартуский Даниил и клирик Таллиннской епархии иерей Виктор Мельник. При этом в пресс-релизе ЭПХЦ по-прежнему называет Решетникова своим предстоятелем.