Представители ЭПХЦ посетили Иерусалим: во главе делегации был митрополит Евгений, оставшийся в Эстонии без вида на жительство

Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) подтвердила, что ее священнослужители приняли участие в визите в Иерусалим в составе делегации во главе с митрополитом Евгением, который остался без вида на жительство в Эстонии из-за угрозы безопасности.
Напомним, что в январе прошлого года Эстония не продлила вид на жительство митрополиту Евгению (в миру - Валерию Решетникову), поскольку его деятельность представляла для страны угрозу безопасности.
«Государство решило не продлевать вид на жительство, поскольку Решетников в своих публичных выступлениях и деятельности поддерживает агрессора и, несмотря на предупреждения, не изменил своего поведения», - объяснил в январе прошлого года руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
В частности, представители Министерства внутренних дел неоднократно разговаривали с Решетниковым и объясняли ему, что в своих публичных выступлениях и деятельности он должен отказаться от оправдания кремлевского режима и военных действий России. Несмотря на предупреждения, Решетников так и не изменил своего поведения, которое противоречит правовому полю и ценностям Эстонии. В связи с этим его действия были признаны угрозой для безопасности государства.
В пятницу ЭПХЦ сообщила, что Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III принял делегацию Эстонской православной христианской церкви во главе с митрополитом Евгением. В ее состав вошли викарий Таллиннской епархии ЭПХЦ епископ Тартуский Даниил и клирик Таллиннской епархии иерей Виктор Мельник. При этом в пресс-релизе ЭПХЦ по-прежнему называет Решетникова своим предстоятелем.
«В ходе продолжительной беседы митрополит Евгений ознакомил Блаженнейшего Патриарха с современным положением Эстонской православной христианской церкви и ее проблемами, которые также касаются Пюхтицкого успенского ставропигиального женского монастыря, - заявляет ЭПХЦ. - Он затронул такие вопросы, как правовой статус церкви и статус ее предстоятеля, который в настоящее время лишен возможности пребывать в Эстонии в связи с отказом в продлении вида на жительство. Кроме того, обсуждалось имущественное положение церкви и вмешательство политических сил в ее жизнь, а также безосновательные обвинения в том, что ее представители потенциально могут представлять угрозу безопасности эстонскому государству».
«Его Блаженство проявил глубокий интерес к жизни Эстонской православной христианской церкви и выразил обеспокоенность сложившимся положением. Он был знаком с ситуацией вокруг недавно принятых парламентом Эстонской Республики поправок к Закону о церквях и приходах и ранее высказывал свое мнение, которое прозвучало в его заявлении накануне. Эти поправки в случае провозглашения данного закона президентом Эстонии ограничат права Эстонской православной христианской церкви и могут привести к ее закрытию», - сказано в пресс-релизе.
Митрополит Евгений пояснил, что закон еще не вступил в силу и не провозглашен президентом Эстонской Республики, поскольку, по мнению президента, предлагаемые поправки противоречат трем статьям ее Конституции.
«Предстоятель Иерусалимской церкви отметил разумную осторожность президента в решении столь болезненных для эстонского общества вопросов. Его Блаженство указал на то, что во всех государствах Европейского союза существует четкое разделение между государством и церковью, и государство не должно вмешиваться в церковную жизнь, однако в Эстонии в нарушение международного права государственная власть вмешалась в жизнь церкви. Иерусалимский патриарх поддержал усилия Эстонской православной христианской церкви по отстаиванию своих законных прав в юридических структурах Эстонии и Европейского союза», - сообщается там же.