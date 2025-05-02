Налоговый эксперт: нет оснований полагать, что повышения налогов не будет

Она также рекомендовала предприятиям и частным лицам по возможности уже сейчас оптимизировать свои расходы и искать способы смягчения налоговой нагрузки. «Мы находимся в ситуации, когда, увы, остается лишь ждать, когда мутная вода прояснится и планы обретут форму закона. Тем не менее, стоит быть готовыми к тому, что новые налоги все же будут введены», - подчеркнула она.

Необходимость укрепления безопасности Эстонии по-прежнему сохраняется, а дефицит государственного бюджета требует восполнения.

«Очевидно, нет оснований рассчитывать на то, что повышения налогов не будет. Даже если речь пойдет, к примеру, о простом увеличении подоходного налога для всех, как это уже произошло в начале текущего года», - отметила Кельго.

Правительство уже выдвинуло идею отказаться от временного налога на безопасность и бессрочно повысить подоходный налог до 24%. Останется ли в силе действующий закон о налоге на безопасность или предлагаемые изменения будут реализованы через корректировки других законодательных актов - покажет время.

Если же новый план, предложенный правительством, все-таки будет реализован и повышения налогов не последует, то это устранит для предпринимателей множество неопределенностей и дополнительных расходов.

«Если обещание нового правительства останется в силе, то административная нагрузка на предпринимателей не увеличится. В таком случае компаниям не придется подавать квартальные отчеты в Налогово-таможенный департамент, а также заказывать у бухгалтера услуги в большем объеме», - отметила Кельго.