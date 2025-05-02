Налоговый эксперт: нет оснований полагать, что повышения налогов не будет

Важная новость для физических лиц и предпринимателей: налог на безопасность, который будет введен в 2026 году, примет несколько иную форму, чем планировалось ранее.
Финансовый директор юридического бюро Hedman Марит Кельго объясняет, как новый план правительства повлияет на жителей и предприятия Эстонии.
На сегодняшний день в Законе о налоге на безопасность предусмотрено, что с 2026 года будет введен новый налог на безопасность в размере 2% от налогооблагаемого дохода физических лиц. Для предприятий с 1 января вводится налог на прибыль в размере 2%, который будет рассчитываться на основе прибыли за предыдущий финансовый год и уплачиваться ежеквартально.
Однако новое правительство пообещало частично отменить налоги на безопасность, закрепленные в законе в конце прошлого года. «Фактически это означает, что для частных лиц не будет 2% подоходного налога с первого евро дохода, а для предприятий - 2% налога на прибыль», - объяснила Марит Кельго.
Это значительные изменения как для частных лиц, так и для предприятий. Однако налоговый эксперт отметила, что обещание правительства отказаться от вышеупомянутого повышения налогов пока не оформлено в виде закона, и действующий Закон о налоге на безопасность остается неизменным.
Единственным подтвержденным изменением на сегодняшний день остается повышение ставки НДС с 22% до 24%, которое вступит в силу 1 июля текущего года.
Налоговый эксперт Марит Кельго порекомендовала частным лицам и предприятиям, чтобы избежать неприятных сюрпризов, ориентироваться на положения действующего закона, но воздержаться от поспешных изменений.
«К сожалению, на сегодняшний день у нас нет ясности, следует ли при составлении бюджета и планов на следующий год опираться на действующий закон или на устное обещание правительства. Тем не менее предлагаемые изменения влияют на денежные потоки компаний, бюджеты и инвестиционные планы, поэтому учитывать положения закона необходимо со всей серьезностью», - уточнила Кельго.
Она также рекомендовала предприятиям и частным лицам по возможности уже сейчас оптимизировать свои расходы и искать способы смягчения налоговой нагрузки. «Мы находимся в ситуации, когда, увы, остается лишь ждать, когда мутная вода прояснится и планы обретут форму закона. Тем не менее, стоит быть готовыми к тому, что новые налоги все же будут введены», - подчеркнула она.
Необходимость укрепления безопасности Эстонии по-прежнему сохраняется, а дефицит государственного бюджета требует восполнения.
«Очевидно, нет оснований рассчитывать на то, что повышения налогов не будет. Даже если речь пойдет, к примеру, о простом увеличении подоходного налога для всех, как это уже произошло в начале текущего года», - отметила Кельго.
Правительство уже выдвинуло идею отказаться от временного налога на безопасность и бессрочно повысить подоходный налог до 24%. Останется ли в силе действующий закон о налоге на безопасность или предлагаемые изменения будут реализованы через корректировки других законодательных актов - покажет время.
Если же новый план, предложенный правительством, все-таки будет реализован и повышения налогов не последует, то это устранит для предпринимателей множество неопределенностей и дополнительных расходов.
«Если обещание нового правительства останется в силе, то административная нагрузка на предпринимателей не увеличится. В таком случае компаниям не придется подавать квартальные отчеты в Налогово-таможенный департамент, а также заказывать у бухгалтера услуги в большем объеме», - отметила Кельго.
Таким образом, изменения в налоговой системе Эстонии, закрепленные в Законе о налоге на безопасность, все еще остаются в силе, и игнорировать их не следует. Остается только надеяться, что обещание правительства вскоре найдет отражение в законе, и мы будем готовы к возможным альтернативным мерам по повышению налогов.