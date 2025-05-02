«Мы сделали больше, чем любая другая страна»: президент США объявил о двух Днях победы

В вечернем посте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что этот шаг необходим для того, чтобы почтить жертвы, принесенные Соединенными Штатами в обеих мировых войнах. Он также объявил, что переименует День победы в Европе, который отмечается 8 мая, в День победы во Второй мировой войне, чтобы подчеркнуть, что США сделали гораздо больше, чем любая другая страна, чтобы добиться победы во Второй мировой войне.

«Мы выиграли обе войны, ни одна страна не могла сравниться с нами по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не празднуем, - написал Трамп. - А все потому, что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!»

Предложение переименовать День ветеранов стало неожиданностью. Праздник был учрежден после Первой мировой войны как День перемирия - в честь американских ветеранов, участвовавших в кровопролитном конфликте.

В 1950-х годах праздник был расширен, чтобы чествовать всех американских ветеранов, включая участников Второй мировой и Корейской войн. В 1968 году День ветеранов стал официальным государственным праздником, и ныне он посвящен памяти участников войны во Вьетнаме, войны в Персидском заливе, операций в Афганистане и Ираке, а также других военных миссий США.

Действительно, 8 мая связано с завершением боевых действий против нацистской Германии. Однако США продолжали сражаться с Японией до сентября 1945 года, когда Япония капитулировала после сброса двух атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. В отличие от Дня ветеранов, День победы в Европе не является государственным праздником.